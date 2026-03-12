Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı. Ara transfer döneminde N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren sarı-lacivertlilerde, ayrılığı yılan hikayesine dönen Fred konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Fred'in biletini kesti! Brezilyalı yıldız için istenen bonservis bedeli belli oldu: Talipleri sıraya girdi Fenerbahçe'de Fred'in, sezon sonunda takımdan ayrılması ve Brezilya kulüplerinden gelen tekliflere sıcak bakması bekleniyor. Ara transfer döneminde N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi transferleri sonrası Fred'in rotasyonda geriye düştüğü belirtiliyor. Fred'in ana vatanı Brezilya'ya dönme ihtimali güçleniyor ve Atletico Mineiro ile görüştüğü, ancak başka Brezilya Serie A kulüplerinin de ilgisinin olduğu haberde yer alıyor. Fenerbahçe yönetimi, Fred için 12 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Fred'in Fenerbahçe'den yıllık 5.1 milyon Euro net maaş alması, Brezilya kulüplerini ödeme konusunda düşündürüyor. Fred'in kısa süre önce Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği ve daha rekabetçi bir ortamda kariyerine devam etmek istediği ifade ediliyor.

KADRODA YER BULAMADI, YOL AYRIMI KAPIDA

Devre arasında takımdan ayrılması beklenen ancak kadroda kalan Brezilyalı yıldız için yönetim son kararını verdi. Kante transferi sonrası rotasyonda geriye düşen 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, sezon sonunda takıma veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

BREZİLYA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre; Fred’in ana vatanına dönme ihtimali her geçen gün güçleniyor. Atletico Mineiro yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştiren Fred, kulübe olan ilgisini gizlemedi. Ancak haberde, Fred’in tek talibinin Mineiro olmadığı, Brezilya Serie A’dan birçok farklı kulübün de pusuda beklediği vurgulandı.

FENERBAHÇE KAPIYI 12 MİLYON EURO'DAN AÇTI

Sarı-lacivertli yönetim, Fred’i bedavaya bırakmaya niyetli değil. Finansal koşulları ve oyuncunun piyasa değerini göz önünde bulunduran Fenerbahçe kurmayları, deneyimli orta saha için 12 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Transferin önündeki en büyük engel ise maliyetler olarak görülüyor. Fred’in Fenerbahçe’den yıllık 5.1 milyon Euro net maaş alması, Brezilya kulüplerini ödeme dengesi açısından düşündürüyor.

SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ

Yıldız oyuncunun kısa süre önce Suudi Arabistan’dan gelen astronomik teklifleri geri çevirdiği öğrenildi. Kariyerine daha rekabetçi bir ortamda devam etmek isteyen Fred, nihai kararını vermek için Avrupa’da sezonun bitmesini bekliyor.