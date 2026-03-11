Galatasaray - Liverpool maçı sonrası Gabriel Sara sürprizi! Dev karşılaşma sonrası açıkladılar

Kategoriler
İstanbul
Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. RAMS Park'ta iğne atsan yere düşmeyecek bir atmosferde oynanan mücadelede, sarı-kırmızılılar henüz 7. dakikada Mario Lemina’nın şık golüyle 1-0 öne geçti.
Maçın kalan bölümünde kalesini başarıyla savunan ve rakibine geçit vermeyen Aslan, çeyrek final kapısını aralarken gecenin kahramanlarından biri de orta sahanın maestrosu Gabriel Sara oldu.
Bu sezon Liverpool’u ikinci kez mağlup eden Galatasaray’da galibiyetin mimarlarından olan Sara, orta sahadaki direnci ve oyun zekasıyla maçın yıldızı oldu. Sambacı’nın bu performansı sadece Türkiye’de değil, ülkesi Brezilya’da da büyük yankı uyandırdı.
Brezilya basınından GloboEsporte’nin geçtiği son dakika haberine göre; Newcastle United forması giyen Bruno Guimaraes’in yaşadığı sakatlık sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti rotayı İstanbul’a kırdı.
Haberin detaylarında, Ancelotti'nin kısa süre içinde açıklayacağı Brezilya Milli Takımı aday kadrosunda Gabriel Sara’nın da yer alacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı forma ile Avrupa arenasında devleşen 25 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez "Seleçao" forması giymeye çok yakın.
Galatasaray, elde ettiği bu kritik avantajı korumak için 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te Anfield deplasmanına çıkacak. Tüm gözler, hem tur biletinde hem de Milli Takım davetiyle morallenen Gabriel Sara’nın üzerinde olacak.