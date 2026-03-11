Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray - Liverpool maçı sonrası Gabriel Sara sürprizi! Dev karşılaşma sonrası açıkladılar

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u İstanbul'da dize getiren Galatasaray'da geceye Gabriel Sara damga vurdu. İngiliz devine karşı sergilediği futbolla Avrupa basınını ayağa kaldıran Brezilyalı yıldıza, maçın bitiş düdüğüyle birlikte kariyerini değiştirecek o haber ulaştı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 10:13

Trendyol Süper Lig devi , son 16 turu ilk maçında İngiliz devi 'u konuk etti. RAMS Park'ta iğne atsan yere düşmeyecek bir atmosferde oynanan mücadelede, sarı-kırmızılılar henüz 7. dakikada Mario Lemina’nın şık golüyle 1-0 öne geçti.

Galatasaray - Liverpool maçı sonrası Gabriel Sara sürprizi! Dev karşılaşma sonrası açıkladılar

Maçın kalan bölümünde kalesini başarıyla savunan ve rakibine geçit vermeyen Aslan, çeyrek final kapısını aralarken gecenin kahramanlarından biri de orta sahanın maestrosu oldu.

Galatasaray - Liverpool maçı sonrası Gabriel Sara sürprizi! Dev karşılaşma sonrası açıkladılar

ORTA SAHADA BİR MAESTRO

Bu sezon Liverpool’u ikinci kez mağlup eden Galatasaray’da galibiyetin mimarlarından olan Sara, orta sahadaki direnci ve oyun zekasıyla maçın yıldızı oldu. Sambacı’nın bu performansı sadece Türkiye’de değil, ülkesi Brezilya’da da büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray - Liverpool maçı sonrası Gabriel Sara sürprizi! Dev karşılaşma sonrası açıkladılar

VE MÜJDELİ HABER GELDİ: MİLLİ TAKIM YOLCUSU!

Brezilya basınından GloboEsporte’nin geçtiği son dakika haberine göre; Newcastle United forması giyen Bruno Guimaraes’in yaşadığı sakatlık sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti rotayı İstanbul’a kırdı.

Galatasaray - Liverpool maçı sonrası Gabriel Sara sürprizi! Dev karşılaşma sonrası açıkladılar

GABRIEL SARA KADROYA DAHİL EDİLİYOR

Haberin detaylarında, Ancelotti'nin kısa süre içinde açıklayacağı Brezilya Milli Takımı aday kadrosunda Gabriel Sara’nın da yer alacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı forma ile Avrupa arenasında devleşen 25 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez "Seleçao" forması giymeye çok yakın.

Galatasaray - Liverpool maçı sonrası Gabriel Sara sürprizi! Dev karşılaşma sonrası açıkladılar

RÖVANŞ 18 MART'TA ANFİELD'DA

Galatasaray, elde ettiği bu kritik avantajı korumak için 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te Anfield deplasmanına çıkacak. Tüm gözler, hem tur biletinde hem de davetiyle morallenen Gabriel Sara’nın üzerinde olacak.

Galatasaray - Liverpool maçı sonrası Gabriel Sara sürprizi! Dev karşılaşma sonrası açıkladılar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray, Liverpool'u devirdi, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#gabriel sara
#liverpool
#milli takım
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.