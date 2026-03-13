Menü Kapat
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'da transfer hareketliliği! Napoli kapıyı çaldı: Cimbom'un yıldızına Conte kancası

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan yıldız savunmacı için İtalya'dan dev bir hamle geldi. Teknik direktör Antonio Conte’nin raporuyla harekete geçen Napoli, hem Frank Anguissa’nın sözleşmesini tazelemek hem de sarı-kırmızılıların gözbebeğini kadrosuna katmak için ortak menajer üzerinden ilk resmi teması kurdu. İşte o isim ve transfer operasyonunun tüm detayları...

13.03.2026
13.03.2026
Serie A’da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, transfer operasyonu için rotasını İstanbul’a kırdı. Orta sahadaki dinamosu Frank Anguissa’nın sözleşmesini uzatmak için düğmeye basan İtalyan devi, aynı masada Galatasaray’ın parlayan yıldızı için de resmi temaslara başladı. Teknik direktör Antonio Conte’nin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, transfer için şartları sordu.

Galatasaray'da transfer hareketliliği! Napoli kapıyı çaldı: Cimbom'un yıldızına Conte kancası

MENAJER GÖRÜŞMESİNDE SÜRPRİZ İSİM

İtalyan basınında geniş yankı uyandıran habere göre; Napoli yönetimi, Frank Anguissa’nın yeni sözleşmesi için oyuncunun menajeriyle bir araya geldi. Ancak zirvenin tek gündem maddesi Anguissa değildi. İki oyuncunun da menajerliğini yapan isimle kurulan temaslarda, Galatasaray’ın Fildişi Sahilli savunmacısı Wilfried Singo’nun transferi masaya yatırıldı.

Galatasaray'da transfer hareketliliği! Napoli kapıyı çaldı: Cimbom'un yıldızına Conte kancası

CONTE’NİN "JOKER" ADAYI

Napoli’nin deneyimli çalıştırıcısı Antonio Conte’nin, savunmanın farklı bölgelerinde görev yapabilen Singo’yu kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. Özellikle Singo’nun daha önce Torino formasıyla Serie A’da boy göstermiş olması, "uyum sorunu yaşamayacak oyuncu" profiliyle Conte’nin listesinde ilk sıraya yerleşmesini sağladı.

Galatasaray'da transfer hareketliliği! Napoli kapıyı çaldı: Cimbom'un yıldızına Conte kancası

GALATASARAY’IN ELİ GÜÇLÜ

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Wilfried Singo, çıktığı 18 resmi maçta yaptığı 3 asistle takımına kritik skor katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Fildişi Sahilli yıldızın, Galatasaray ile 2030 yılına kadar devam eden uzun vadeli sözleşmesi yönetiminin elini fazlasıyla güçlendiriyor.

Galatasaray'da transfer hareketliliği! Napoli kapıyı çaldı: Cimbom'un yıldızına Conte kancası
Galatasaray'da Leroy Sane şoku! PFDK faturayı kesti: Bedeli ağır oldu
Galatasaray, Liverpool'u devirdi, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
#Futbol
#Spor
