Galatasaray'da transfer hareketliliği! Napoli kapıyı çaldı: Cimbom'un yıldızına Conte kancası

Serie A’da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, transfer operasyonu için rotasını İstanbul’a kırdı. Orta sahadaki dinamosu Frank Anguissa’nın sözleşmesini uzatmak için düğmeye basan İtalyan devi, aynı masada Galatasaray’ın parlayan yıldızı için de resmi temaslara başladı. Teknik direktör Antonio Conte’nin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, transfer için şartları sordu.

MENAJER GÖRÜŞMESİNDE SÜRPRİZ İSİM

İtalyan basınında geniş yankı uyandıran habere göre; Napoli yönetimi, Frank Anguissa’nın yeni sözleşmesi için oyuncunun menajeriyle bir araya geldi. Ancak zirvenin tek gündem maddesi Anguissa değildi. İki oyuncunun da menajerliğini yapan isimle kurulan temaslarda, Galatasaray’ın Fildişi Sahilli savunmacısı Wilfried Singo’nun transferi masaya yatırıldı.

CONTE’NİN "JOKER" ADAYI

Napoli’nin deneyimli çalıştırıcısı Antonio Conte’nin, savunmanın farklı bölgelerinde görev yapabilen Singo’yu kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. Özellikle Singo’nun daha önce Torino formasıyla Serie A’da boy göstermiş olması, "uyum sorunu yaşamayacak oyuncu" profiliyle Conte’nin listesinde ilk sıraya yerleşmesini sağladı.

GALATASARAY’IN ELİ GÜÇLÜ

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Wilfried Singo, çıktığı 18 resmi maçta yaptığı 3 asistle takımına kritik skor katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Fildişi Sahilli yıldızın, Galatasaray ile 2030 yılına kadar devam eden uzun vadeli sözleşmesi yönetiminin elini fazlasıyla güçlendiriyor.