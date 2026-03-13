Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da Leroy Sane şoku! PFDK faturayı kesti: Bedeli ağır oldu

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin faturası ağır oldu. Rakibine yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kalan dünyaca ünlü yıldız Leroy Sane'nin cezası açıklandı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 12:25

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde yaşanan olaylı pozisyonun yankıları sürüyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Alman süperstar Leroy Sane'ye verilen cezayı resmen duyurdu.

Galatasaray'da Leroy Sane şoku! PFDK faturayı kesti: Bedeli ağır oldu

KARİYERİNİN İLK KIRMIZISI, AĞIR BİR BEDEL

Derbinin ikinci yarısında Rıdvan Yılmaz'a yaptığı müdahale sonrası VAR uyarısıyla doğrudan kırmızı kart gören Leroy Sane, profesyonel kariyerindeki 311. maçında ilk kez oyun dışı kalmıştı.

Galatasaray'da Leroy Sane şoku! PFDK faturayı kesti: Bedeli ağır oldu

PFDK, yaptığı açıklamada Sane'nin ceza nedenini şu ifadelerle belirtti:

"Galatasaray A.Ş. sporcusu Leroy Aziz Sane'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Galatasaray'da Leroy Sane şoku! PFDK faturayı kesti: Bedeli ağır oldu

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk yarışının en kritik virajlarından birinde en önemli hücum silahlarından birinden mahrum kalacak. 2 maç men cezası alan Sane, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Leroy Sane şoku! PFDK faturayı kesti: Bedeli ağır oldu

GALATASARAY CEPHESİ İTİRAZA HAZIRLANIYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin, cezanın "kural dışı hareket" yerine "ciddi faul" kapsamında 2 maç olarak belirlenmesine itiraz edeceği öğrenildi. Galatasaray, Tahkim Kurulu’na başvurarak cezanın 1 maça indirilmesini ve Sane'nin en azından Trabzonspor derbisinde sahada olmasını hedefliyor.

Galatasaray'da Leroy Sane şoku! PFDK faturayı kesti: Bedeli ağır oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray, Liverpool'u devirdi, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
Fenerbahçe’de yılın transfer harekatı! Bundesliga’nın yıldızı için operasyon başladı: İtalyan devleri de peşinde...
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.