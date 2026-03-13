Galatasaray'da Leroy Sane şoku! PFDK faturayı kesti: Bedeli ağır oldu

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde yaşanan olaylı pozisyonun yankıları sürüyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Alman süperstar Leroy Sane'ye verilen cezayı resmen duyurdu.

KARİYERİNİN İLK KIRMIZISI, AĞIR BİR BEDEL

Derbinin ikinci yarısında Rıdvan Yılmaz'a yaptığı müdahale sonrası VAR uyarısıyla doğrudan kırmızı kart gören Leroy Sane, profesyonel kariyerindeki 311. maçında ilk kez oyun dışı kalmıştı.

PFDK, yaptığı açıklamada Sane'nin ceza nedenini şu ifadelerle belirtti:

"Galatasaray A.Ş. sporcusu Leroy Aziz Sane'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk yarışının en kritik virajlarından birinde en önemli hücum silahlarından birinden mahrum kalacak. 2 maç men cezası alan Sane, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

GALATASARAY CEPHESİ İTİRAZA HAZIRLANIYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin, cezanın "kural dışı hareket" yerine "ciddi faul" kapsamında 2 maç olarak belirlenmesine itiraz edeceği öğrenildi. Galatasaray, Tahkim Kurulu’na başvurarak cezanın 1 maça indirilmesini ve Sane'nin en azından Trabzonspor derbisinde sahada olmasını hedefliyor.