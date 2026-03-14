Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Genç yıldız için görüşmeler başladı: Bonservisi dudak uçuklattı

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunu sağlama alan Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un onay verdiği Arjantinli 'sihirbaz' için Brezilya'dan müjdeli haber geldi. İşte Cimbom'un o gizli hedefi ve detaylar...

GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 11:24
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 11:29

’de şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdüren ve en yakın takipçisi ile puan farkını açan ’da sıcak saatler yaşanıyor.

Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Genç yıldız için görüşmeler başladı: Bonservisi dudak uçuklattı

Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı yönetim, aradığı "yeni şefi" Güney Amerika’da buldu.

HEDEFTEKİ İSİM: BRUNO ZAPELLİ

Brezilya basınında geniş yankı uyandıran iddiaya göre Cimbom, Athletico Paranaense forması giyen Arjantinli genç yetenek Bruno Zapelli için resmi girişimlere başladı. Gazeteci Juliano Lorenz Oscar’ın paylaştığı bilgilere göre, Galatasaray yönetimi 23 yaşındaki on numara için Brezilya ekibinin kapısını çaldı.

Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Genç yıldız için görüşmeler başladı: Bonservisi dudak uçuklattı

İTALYANLARI SAF DIŞI BIRAKTI

Zapelli için sadece Galatasaray değil, Avrupa’nın diğer kulüpleri de pusuda. İtalya Serie A ekiplerinden Como’nun genç oyuncu için yaptığı teklifin Paranaense tarafından reddedildiği öğrenilirken, Galatasaray’ın bu transferde çok daha kararlı bir duruş sergilediği belirtiliyor.

Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Genç yıldız için görüşmeler başladı: Bonservisi dudak uçuklattı

İSTENE BONSERVİS DUDAK UÇUKLATTI

Brezilya temsilcisinin Zapelli için kapıyı 15 milyon Euro’dan açtığı ifade ediliyor. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak gösterilse de, kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncu için Paranaense'nin inadı kolay kırılacak gibi görünmüyor.

Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Genç yıldız için görüşmeler başladı: Bonservisi dudak uçuklattı

SKOR ÜRETME MAKİNESİ

Geçtiğimiz sezon Brezilya’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Bruno Zapelli, tam 55 resmi maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 10 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum organizasyonlarında kilit rol oynadı.

Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Genç yıldız için görüşmeler başladı: Bonservisi dudak uçuklattı
