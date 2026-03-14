Okan Buruk’ta Avrupa süreci: Galatasaray’ın hocasına sürpriz talipler!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, menajerler aracılığıyla İtalya ve İngiltere gelişmesini öğrendi. Halihazırda uzun süredir Galatasaray’da çalışan Okan Buruk’a, Avrupa'dan ciddi bir ilgi olduğu belirtildi.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'A İTALYA VE İNGİLTERE KANCASI

Galatasaray kariyerinde pek çok kupa kazanan ve Süper Lig devi öncesinde de şampiyonluklar yaşayan Okan Buruk, İtalya ile İngiltere ekipleri için önemli bir aday haline geldi! Menajerler aracılığıyla Okan Buruk’un Avrupa’ya yaklaşımının gözetildiği dönemde; Serie A ve Premier Lig temsilcileri, Okan Buruk’un ciddi bir şansı hak ettiğini düşünüyor.

GALATASARAY’DA OKAN BURUK İÇİN İTALYA VE İNGİLTERE ZİRVESİ

İtalya ve İngiltere'nin üst sıraları hedefleyen takımlarının Okan Buruk için planlamalar yürüttüğü süreçte, başarılı hocanın şu an için önceliği Galatasaray olarak görülüyor ve en azından sezon sonuna kadar sürpriz bir hamlenin gerçekleşmesi beklenmiyor.

OKAN BURUK’UN GALATASARAY KARNESİ

2022 yazında Galatasaray’a imza atan Okan Buruk, bugüne kadar Süper Lig deviyle 193 karşılaşmaya çıkmış ve maç başına 2.32 puan ortalaması tutturmuştu.