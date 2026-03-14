Hikmet Karaman'dan sürpriz imza: Türkiye'ye döndü!

Hikmet Karaman, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK ile anlaştı. Son olarak 2025 Haziran'ında Zimbru Chisinau'dan ayrılan Hikmet Karaman, an itibarıyla yeniden Türkiye'de görev aldı.

IĞDIR FK HİKMET KARAMAN'I RESMEN DUYURDU

Yeşil beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

HİKMET KARAMAN PLAY-OFF İÇİN İMZA ATTI!

Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'de 44 puanla 9. sırada bulunuyor ve play-off aşamasına kalma mücadelesi veriyor! Esasen ise tecrübeli teknik adam, yeni takımındaki ilk maçında 16 Mart Pazartesi günü Bandırmaspor'a konuk olacak.