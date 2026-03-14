Fenerbahçe'de toplantı devam ediyor: Başkan Sadettin Saran'dan ilk kritik karar!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan kritik bir karar geldi. Başkan, Domenico Tedesco ve Devin Özek'in stadyumdan ayrılmasının ardından yönetim kuruluyla toplantıya devam etti.

FENERBAHÇE'DE BAŞKAN SADETTİN SARAN VE DOMENICO TEDESCO ARASINDA SORU CEVAP!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'de sonuncu sırada yer alan Fatih Karagümrük'e kaybetmelerinin ardından toplantı kararı almıştı! An itibarıyla ise Domenico Tedesco ile bir araya gelen Sadettin Saran, genç çalıştırıcıya birkaç soru sordu ve cevaplarını da yönetim kuruluyla birlikte dinledi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek'e yöneltilen soru başlıkları:

1 - Fenerbahçe son haftalarda neden düşüşe geçti?

2 - Takım neden reaksiyon vermekte zorlanıyor ve istenilen tempoyu yapamıyor?

3 - Kadrodaki oyuncuların motivasyonu neden düştü?

FENERBAHÇE'DE BAŞKAN SADETTİN SARAN'IN SON KARARI BEKLENİYOR

Domenico Tedesco ve Devin Özek'in toplantıdan ayrılmasının ardından yönetim kuruluyla görüşmeyi sürdüren Sadettin Saran, kendilerine verilen cevaplarla birlikte zorlu bir karar almaya hazırlanıyor.