Matteo Guendouzi Fenerbahçe'nin soyunma odasında yaşananları anlattı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybetti. Fenerbahçeli yıldızlar, sürpriz mağlubiyet sonrasında farklı yaklaşımlarda bulundu.

GİRİŞ:
13.03.2026
23:06
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
23:09

Fenerbahçe'de mağlubiyet sonrasında öz eleştiriler yapıldı. Matteo Guendouzi ve Fred, zorlu gecenin ardından net ifadeler kullandı.

"Pek çok sebep vardı. İlk olarak çok kötü oynadık, bütün takım olarak çok kötü oynadık. Bebek gibi oynadık. Ruhu, mentaliteyi sahada gösteremedik. En kötü maçımızdı. Felaketti! Çok kötüydük, bebekler gibiydik sahada. Hayal kırıklığına uğradık. Bizim için felaket bir maçtı! Tıpkı bu maç gibi soyunma odasındaki atmosfer de çok kötü. Bunu kabul etmeliyiz. Bu sonuç camia ve taraftarlar için saygısızlık! Bir sonraki maçta farklı bir görüntü sergilemeliyiz. En kötü maçımızdı. Kötü bir mentalite ile oynadık ve bunu değiştirmeliyiz."

FRED GELECEK MAÇLARI HEDEF GÖSTERDİ

"Gerçekten çok zor bir durum. Açıklanamaz bir durumun içerisindeyiz. Çok iyi çalışıyoruz ama son maçlarda istediklerimizi iyi yapamıyoruz. Zorlanıyoruz. 3 puan almak istiyorduk. Çok basit goller yedik. Bizim için sonucu kabul etmek zor ama asla havlu atamayız. Çalışmalarımıza en iyi şekilde devam etmek zorundayız. Yeni yılı iyi açtık ama sonrasında performans düşüklüğü yaşadık. En iyimizi yapmalıyız. Bugün normal seviyemizin altındaydık. Taraftarımız şunu bilsin, daha güçlü geri döneceğiz. Bizler her zaman sonuna kadar savaşmalıyız ve elimizden geleni yapmalıyız. Pes edemeyiz. Daha iyi olmalıyız."

SÜPER LİG'DE SON DURUM NEDİR?
Fenerbahçe, zirveyle olan farkın 3 maça çıkma riskini yaşıyor.
