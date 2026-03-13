Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük mağlubiyetine Önder Özen'den 3 maddelik açıklama!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin neredeyse şampiyonluğa havlu atmak üzere olduğu geceyi değerlendiren Önder Özen, sarı lacivertliler adına tek tek hataları anlattı.

"Bugünkü mağlubiyetin 3 sebebi vardı. Hata. Aymazlık. Kimyasal problem. Hata nerede? Hata şurada. Lig sonuncusuyla, lig ikincisi oynadı. Sonuncunun orada olmasının sebebi kadrosunun zayıflığı ve herkesin onlara üstünlük kurması! Bugüne kadar 3 galibiyeti varmış Karagümrük'ün, 4 oldu!

Diğer taraftaysa ikinci de bazı sebeplerle oradadır ve en temeli güçtür... Yani sonuncunun aksine! Bugün maç başladı ve sonuncunun rakip kaleye gelişini gördük, ikinci ise geri geri oynadı. 5 kişiyle bastılar Fenerbahçe'ye! Süper Lig'de bunu yapanlar puanlar aldı Fenerbahçe'den!

Fenerbahçe'nin ilk sorunu gol atmak değil! Kendi sahasını boşaltamamak, geçişleri yapamıyor! İlk hamlen stoper olmalıydı. Hadi sakatlıklar oldu tamam. Herkes sakatlanabilirdi. Sonuncuyla oynarken siz çıkamıyorsunuz, onlar çıkıyor! Rakip sizi ısrarla merkeze çekiyor ve siz de gidiyorsunuz! Ama oradan geçemezsiniz...

Hiç servisçiniz ve pasörünüz yok! Ritminiz yok! Merkeze gitmeniz hata, çizgiye çıkabilecek oyuncularınız da kulübede bekliyor! Karagümrük; bekleriyle çizgiye basarken, Fenerbahçe savunması ise kalabalık olarak merkezde konumlandı.

Haftalardır duran top pozisyonları verdin ve bugün de bunu sürdürdün! Aymazlıktır bu! Değişikliklerden de sonuç alamadın! Bir isabetli ortan yok ama ısrarla deniyorsun, zaten içeride de adam yok. Hatalı başladın hatalı bitirdin. Bugün sahaya çıkan ilk 11'in, toplam 9 golü vardı. Yine Kerem Aktürkoğlu'nu erken çıkardın. En çok sayı yapanın oydu. Yönetimsel anlamda çok fazla yanlış var."