Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da dev ayrılık: Yıldız ismin bileti kesildi!

Galatasaray yönetiminden dev bir ayrılık kararı geldi. Galatasaray'ın uzun vadeli kadro planlamalarını tasarlayan sarı kırmızılı yöneticiler, Mauro Icardi için 'gönderilecekler listesinde olmalı' raporu verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da dev ayrılık: Yıldız ismin bileti kesildi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 18:25

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Halihazırda kadronun işlevselliğini dengelemeye çalışan yönetim, an itibarıyla Mauro Icardi'yi gözden çıkardı.

0:00 94
GALATASARAY'DA YILDIZ İSMİN BİLETİ KESİLDİ: MAURO ICARDI AYRILIĞI!

Galatasaray'da geçen sezondan bu yana düşüşte olan Mauro Icardi, Victor Osimhen süreciyle birlikte beklentileri karşılayamamış ve ilk sezonlarının aksine başarılı performanslar gösterememişti! Esasen ise bu dönemde ciddi de bir sakatlık yaşayan Mauro Icardi, Galatasaray yönetimi adına 'ayrılık' kritiğini gündeme taşıdı. Zira Arjantinli yıldız, son dönemde yedek kalmasıyla birlikte farklı bir tavır takınmaya başladı ve antrenmanlardan maçlara negatif bir kimliğe büründü. Gelişmelere ilave olarak da Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli galibiyetlerden sonra hiçbir sosyal medya paylaşımı yapmamış ve Liverpool zaferinin ardından da hızlıca stadyumdan ayrılmayı tercih etmişti.

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI'YE VEDA ZAMANI

Galatasaray adına kadroyu dengelemeyi hedefleyen yönetim, en nihayetinde Mauro Icardı sürecine noktayı koydu ve sözleşmesinin son aylarındaki oyuncuya yeni kontrat teklifi yapılmaması gerektiğine karar verdi.

MAURO ICARDI VE GALATASARAY RAKAMLARI

Galatasaray formasıyla toplamda 124 maça çıkan Mauro Icardi, 76 gol ve 24 asistlik özel bir katkı sağlamıştı. Son olarak da Galatasaraylı yöneticiler, başkan Dursun Özbek'in nihai kararıyla birlikte alternatif isimlere yönelecek.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY MAURO ICARDI İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Süper Lig devi, PSG ile 10 milyon Euroluk bir anlaşma imzalamıştı.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.