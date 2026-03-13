Galatasaray'da dev ayrılık: Yıldız ismin bileti kesildi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Halihazırda kadronun işlevselliğini dengelemeye çalışan yönetim, an itibarıyla Mauro Icardi'yi gözden çıkardı.
Galatasaray'da geçen sezondan bu yana düşüşte olan Mauro Icardi, Victor Osimhen süreciyle birlikte beklentileri karşılayamamış ve ilk sezonlarının aksine başarılı performanslar gösterememişti! Esasen ise bu dönemde ciddi de bir sakatlık yaşayan Mauro Icardi, Galatasaray yönetimi adına 'ayrılık' kritiğini gündeme taşıdı. Zira Arjantinli yıldız, son dönemde yedek kalmasıyla birlikte farklı bir tavır takınmaya başladı ve antrenmanlardan maçlara negatif bir kimliğe büründü. Gelişmelere ilave olarak da Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli galibiyetlerden sonra hiçbir sosyal medya paylaşımı yapmamış ve Liverpool zaferinin ardından da hızlıca stadyumdan ayrılmayı tercih etmişti.
Galatasaray adına kadroyu dengelemeyi hedefleyen yönetim, en nihayetinde Mauro Icardı sürecine noktayı koydu ve sözleşmesinin son aylarındaki oyuncuya yeni kontrat teklifi yapılmaması gerektiğine karar verdi.
Galatasaray formasıyla toplamda 124 maça çıkan Mauro Icardi, 76 gol ve 24 asistlik özel bir katkı sağlamıştı. Son olarak da Galatasaraylı yöneticiler, başkan Dursun Özbek'in nihai kararıyla birlikte alternatif isimlere yönelecek.