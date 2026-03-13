Salih Özcan için resmi açıklama geldi: Sadece 32 dakika sahada kalabilmişti!

Salih Özcan için transferde yeni bir dönem başladı. 28 yaşındaki deneyimli orta saha, Borussia Dortmund tarafından serbest bırakıldı ve transfer görüşmeleri yapabilmesi için izin verildi.

SALİH ÖZCAN İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Salih Özcan ile kontrat yenilenmeyeceğini duyuran sarı siyahlılar; "Bu hafta şeffaf ve saygılı görüşmeler yaptıktan sonra, hem Niklas Süle hem de Salih Özcan ile sezon sonunda yollarımızı ayırma konusunda ortak bir karar aldık." ifadelerini kullandı.

SALİH ÖZCAN BU SEZON ÇOK AZ SÜRE ALMIŞTI

Almanya ekibince uzun zaman önce gözden çıkarılan milli oyuncu, bu takvim yılında sarı siyahlılarla sadece 32 dakika sahada kalabilmiş ve gol ya da asist katkısı yapamamıştı.