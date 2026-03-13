Fenerbahçe Fatih Karagümrük deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de, Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe karşılaşıyor. Hakem Mehmet Türkmen'in düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun zirvesine doğrudan etki edecek.
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Osorio, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Serginho, Barış, Larsson, Tiago Çukur.
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Guendouzi, Fred, Kerem, Cherif.
Mücadele öncesinde Fenerbahçe; ligde 16 galibiyet, 9 beraberlikle 57 puanla 2. sırada bulunuyor. Diğer taraftaysa Fatih Karagümrük; 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyetle topladığı 14 puanla 18. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 17 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı lacivertliler 12 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı siyahlılar ise sadece 1 kez kazandı.
Fenerbahçe’de tedavileri süren Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson; karşılaşmada forma giyemeyecek.
İstanbul'daki Süper Lig akşamında, karşılaşmanın sonucuna göre puan tablosunun hem ilk sıralarına hem de alt sıralarına farklı hesaplamalar gelecek.