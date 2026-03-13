Fenerbahçe'de 'isteksizlik' kritiği: Zeki Murat Göle açıkladı!

Fenerbahçe'de takımın isteksizliği gündeme taşındı. Yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, sarı lacivertliler adına oluşan isteksiz görüntünün sebebini açıkladı.

FENERBAHÇE'DE 'İSTEKSİZLİK' KRİTİĞİ: ZEKİ MURAT GÖLE AÇIKLADI!

"Öncelikle bu akşam bizim adımıza futbol nezdinde konuşabileceğimiz bir şey yok. Böyle kötü bir futbol akşamı yaşattığımız için taraftarımızdan özür dileriz. İkinci yarıdaki değişiklikler etki etmedi, hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu akşam bizim için gerçekten bir şok. Maçta da söylemiştim, flaş röportajda da söyledim. Çok fazla eksiğimiz var. Takım çok yoruldu. Aynı oyuncular oynadı. Bu durum isteksizliğe bir neden olabilir ama bu bizim için bahane değil. Böyle bir kayıp kabul edilebilir değil. Tabii sadece arka arkaya gelen maçlar ve takımın genel sakatlık durumuyla da ilgili olabilir."