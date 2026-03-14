Kocaelispor-Konyaspor maçının ardından 'fazla ağlanmasın' çıkışı!

Konyaspor, Kocaelispor deplasmanında son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle 2-1 galip geldi. Hakemin kritik kararı üzerine Selçuk İnan tüm yedek kulübesini soyunma odasına götürürken, olay anında kırmızı kart gördü ve süreç sosyal medyaya da yansıdı.

KONYASPOR'DAN KÖRFEZ'DE ZORLU GALİBİYET

Kocaelispor Serdar Dursun ile 59. dakikada 1-0 öne geçerken, Konyaspor ise Blaz Kramer (86) ve Jackson Muleka (90+4, P) ile son dakikalarda zafere uzandı! Ayrıca da penaltı kararıyla birlikte sahada tansiyon yükseldi ve hakem, Selçuk İnan'a kırmızı kart gösterdi.

ADİL DEMİRBAĞ'DAN 'FAZLA AĞLANMASIN' ÇIKIŞI

Konyaspor'da kaptan Adil Demirbağ, Kocaelispor deplasmanında kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Maçın ardından ise deneyimli stoper, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu:

KOCAELİSPOR'DAN SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

