Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızına Avrupa devinden yakın markaj!

Fenerbahçe'nin sezonu hayal kırıklıklarıyla ilerlerken, performansıyla beklentilerin uzağında kalan Archie Brown ise sürpriz bir sürece dahil oldu. Zira İspanyol devi Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin iyi bir teklifle birlikte ayrılmasını istediği 23 yaşındaki Archie Brown için transfer temaslarında bulundu.

FENERBAHÇE'DE ARCHIE BROWN AYRILIĞI: YENİ ROTA ATLETICO MADRID!

Savunma bölgesine alternatif isimler arayan Atletico Madrid, Fenerbahçeli Archie Brown için devreye girdi! An itibarıyla kırmızı beyazlılar, potansiyeliyle dikkat çeken İngiliz futbolcu için mali araştırmalara başladı. Sürece ilave olarak da Fenerbahçe'nin, Archie Brown'ın olası vedasına 15 milyon Euro civarlarında bir bilet kesmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE FERDİ KADIOĞLU SONRASI SOL BEK ROTASYONU TUTMADI

Ferdi Kadıoğlu'nu yüksek bir bonservisle Brighton'a gönderen Fenerbahçe; ardından ise Filip Kostic, Levent Mercan ve Archie Brown gibi isimlere şans verdi. Bu dönemde sol bek rotasyonundan istediğini alamayan Fenerbahçe, İngiliz savunmacıyı da uzun süre kulübede oturtmuştu.

ARCHIE BROWN VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçen yaz 8 milyon Euro bonservisle transfer edilen Archie Brown, Fenerbahçe ile şu ana kadar 30 maça çıkmış ve 4 gol ile 6 asistlik skor üretmişti.