Editor
 Burak Ayaydın

Göztepe-Alanyaspor maçında 22 yıl sonra ilk kez: Hakem Asen Albayrak tarihe geçti!

Trendyol Süper Lig'in İzmir'deki 26. hafta müsabakasında bir ilk yaşandı. Hakem Asen Albayrak; Göztepe-Alanyaspor maçında görev almasıyla, tam 22 yıl sonra Süper Lig adına kadın hakem kritiğini yeniden gündeme taşıdı.

GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 00:23
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 00:27

Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile Alanyaspor 2-2 berabere kaldı. Heyecanlı mücadelede düdük çalan hakem Asen Albayrak, 22 yıl sonra gerçekleşen tarihi bir gelişmenin başrolünde yer aldı.

LALE ORTA'DAN SONRA ASEN ALBAYRAK

FIFA kokartlı ilk Türk kadın hakem Lale Orta, daha önce Süper Lig'de dört maçta görev almıştı. An itibarıyla ise Asen Albayrak, 22 yıl sonra bir ilke imza attı. İlave olarak da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada bu süreci duyurmuş ve planlamaları ilerlettiklerini ifade etmişti.

2004'TEN BU YANA KADIN HAKEM DÜDÜK ÇALMAMIŞTI

2004 yılındaki Elazığspor-Gaziantepspor maçının ardından, Süper Lig'de uzun süre kadın orta hakem görev almamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

KADIN HAKEMLER GÖREV ALMAYA DEVAM EDECEK Mİ?
Federasyonun, bu tarz hamleleri artırması bekleniyor. Zira geçtiğimiz aylarda konuyu gündeme taşıyan İbrahim Hacıosmanoğlu, hayalinin derbide kadın hakem görmek olduğunu anlatmıştı.
