Göztepe-Alanyaspor maçında 22 yıl sonra ilk kez: Hakem Asen Albayrak tarihe geçti!

Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile Alanyaspor 2-2 berabere kaldı. Heyecanlı mücadelede düdük çalan hakem Asen Albayrak, 22 yıl sonra gerçekleşen tarihi bir gelişmenin başrolünde yer aldı.
FIFA kokartlı ilk Türk kadın hakem Lale Orta, daha önce Süper Lig'de dört maçta görev almıştı. An itibarıyla ise Asen Albayrak, 22 yıl sonra bir ilke imza attı. İlave olarak da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada bu süreci duyurmuş ve planlamaları ilerlettiklerini ifade etmişti.
2004 yılındaki Elazığspor-Gaziantepspor maçının ardından, Süper Lig'de uzun süre kadın orta hakem görev almamıştı.