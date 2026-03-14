Trabzonspor'un galibiyet röportajlarında Orhan Kaynak sözleri

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor galibiyetinin kritikleri yapıldı. Trabzonsporlu yıldızlar, hayatını kaybeden Orhan Kaynak için anlamlı açıklamalar gerçekleştirdi.

GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 23:57
14.03.2026
saat ikonu 23:57

, Trendyol Süper Lig mücadelesinde 'u 1-0 mağlup etti. Bordo mavili futbolcular, karşılaşmanın ardından yaşamını yitiren Orhan Kaynak'ı tekrar andı.

TRABZONSPOR'DA PAUL ONUACHU'DAN ORHAN KAYNAK SÖZLERİ

"Bu galibiyet Orhan Kaynak hocamız ve ailesi içindi. Onun adına kazandığımız için mutluluk duyuyoruz. Bu maça çıkmak kolay olmadı. Şehir olarak zor bir dönemden geçiyoruz ama onun için kazandık, mutluyuz. Bu ligde kolay maç yok. Savaşmaya devam edeceğiz."

TIM JABOL-FOLCARELLI DE ORHAN KAYNAK'I HATIRLATTI

"Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Çaykur Rizespor da buraya iyi oynamaya gelmişti. Bugün hocamız için oynadık, gayet önemli bir 3 puan oldu. 3 hafta uzak kaldığınız zor bir sakatlık sonrası yüzde 100'le dönmek mümkün olmayabiliyor. Birkaç gün içinde bir maç daha oynayacağız, sonra dinlenmek için fırsat olacak."

ANDRE ONANA'DAN 'BURADAYIZ' MESAJI

"Bu galibiyet Orhan Kaynak içindi. Her anlamda çok özel bir karşılaşmaydı. Yardımcı antrenörümüzü kaybettik. Şehir adına, hepimiz adına maça çıkmak zordu. Maçı değerlendirmeden önce, ailesine onların hep yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Galibiyet önemliydi, onun için kazanabilmek daha önemliydi. Onu kaybetmek hepimizi üzdü, bugünkü galibiyet çok az da olsa taraftarımıza mutluluk vermiştir."

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR BU GALİBİYETLE KAÇ PUANA ULAŞTI?
Karadeniz devi, 57 puanla üçüncü sırada yer aldı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Başakşehir galibiyetine 'şans' vurgusu!
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den taraftara mesaj!
