Trabzonspor'da Fatih Tekke'den taraftara mesaj!

Trabzonspor, Çaykur Rizespor galibiyetiyle birlikte ikinci sıradaki Fenerbahçe'yle puanını eşitledi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, zorlu karşılaşmanın ardından bordo mavili taraftarlara mesaj gönderdi.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN TARAFTARA MESAJ!

Hayatını kaybeden Orhan Kaynak'ı anarak sözlerine başlayan Fatih Tekke, "Orhan abi dahil herkes Trabzonspor'un faydasına işler yapıyordu, çok çalıştık, çok iyi şeyler başardık, daha iyi olması hepimizin isteğiydi. Bir senedeki sonuçların tesadüf olması mümkün değil. Burada herkesin emeği var. Taraftarımız da bu mücadeleye destek olsun istiyoruz. Söylenecek çok şey var ama biz kendi içimizde biliyoruz. Aile ortamının oluşması için çok şey olması gerekiyor. Bunu hissetmek güzel. Puanlar, galibiyet, yenilgi olabilir. Ama o duyguyu oluşturabilmek önemli." ifadelerini kullandı.