Galatasaray'da galibiyet sonrasında 'Fenerbahçe' detayı: Farklı hesaplar netleşti!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig mücadelesinde Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Galatasaray cephesi, kritik zafer sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 23:12
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 23:12

'da galibiyet röportajları geldi. 'nin mağlup olduğu haftada kazanan sarı kırmızılılar, zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdı.

GALATASARAY'DA İRFAN SARALOĞLU'NDAN 'FENERBAHÇE' DETAYI!

"Önemli bir galibiyet aldık. Fenerbahçe'nin kaybetmesi maçın önemini biraz daha arttırdı. 7 puanlık farka bugün kazanarak ulaştık. Rakip ciddiydi, çok önemli oyuncuları ve iyi bir teknik direktörleri var. Maçın öneminin artması motivasyonumuzu kötü etkilemedi. Bu maçta birkaç oyuncumuzu dinlendirdik çünkü önümüzde mücadelesi var. Özellikle ikinci yarı bizim üstünlüğümüzle geçti. İlk yarıda 11'e 11 oynarken çok pozisyon bulduk ama golü bulmamız kart sonrasına denk geldi. İyi oyuncularla kazanmak bize keyif veriyor. Liverpool'a çalışacağız. İlk maçta yaptıklarımızın tekrarı bize doğruyu getirecektir ama rakip önlem alacaktır. Çok yakın bir süreç, bizim için de onlar için de önemli. Avantaj bizde ve bunu korumaya çalışacağız. Ülkemize bayram öncesinde bayram hediyesi vermek isteriz."

UĞURCAN ÇAKIR'DAN LIVERPOOL HESAPLARI

"İlk 10-15 dakika iyi başlamadık ama sonrasında oyunun hakimi bizdik. Galibiyeti hak ettik. Fenerbahçe'nin mağlubiyetinden sonra puan farkını artırma şansımız vardı ve bu şansı değerlendirdiğimiz için mutluyum. Maç maç bakıyoruz. Liverpool'u burada 1-0 yenmiştik. Başakşehir maçı bizim için önemliydi. 3 puan çok değerliydi. Şimdi Liverpool maçını düşünmeye başlayacağız. İyi bir skorla dönüp Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Umarım başarırız."

YUNUS AKGÜN'DEN SARI KIRMIZILILAR ADINA GENEL ÇERÇEVE

"İlk önce takım arkadaşlarımı kutluyorum. Mükemmel mücadele ettik. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün çok önemli bir galibiyet aldık. Puan farkını açtık ve bunun için mutluyuz. Şampiyonlar Ligi ve ligde mükemmel galibiyetler alıyoruz. Performansımız inşallah böyle devam eder. Kaptanlığın hayalini kuruyordum. Bugün hocam şans verdi bana, teşekkür ediyorum. bizim için çok önemli. Onun performansı bizim için çok önemli. Bize çok katkı sağlıyor. Onunla birlikte olduğumuz için mutluyuz. Galatasaray'ın olduğu yerde her zaman hedef şampiyonluktur. Son haftalara giriyoruz. Bugün kazanmak çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz ve hayallerimiz yüksek. Şimdiden çalışmaya başlayacağız. Mükemmel mücadele edip turu geçmek istiyoruz."

WILFRIED SINGO'DAN SÜRECE OLUMLU YAKLAŞIM

"İyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Hala geliştirmemiz gereken taraflar var ancak iyi bir maç çıkardık. Maç maç bakıp ona göre devam etmemiz gerekiyor. Taraftarın desteği inanılmazdı. Çok mutlu oldum golden ve taraftarın beni desteklemesinden dolayı, sadece bugün değil taraftarımız bana hep destek verdi. Daha önce de söyledim. Benim için mevki fark etmiyor. Hocamız nerede uygun görürse takıma yardımcı olmak isterim."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Temsilcimiz, çarşamba günü İngiltere deplasmanına çıkacak.
