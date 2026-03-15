Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den Galatasaray maçı detayı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-0 ile geçti. Beşiktaşlı yıldızlar, kritik mücadele sonrasında geceyi değerlendirdi.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den Galatasaray maçı detayı!
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 22:45
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 22:49

Beşiktaş'ta galibiyet röportajları geldi. Orkun Kökçü ve Junior Olaitan, Gençlerbirliği müsabakasını yorumladı.

https://x.com/beINSPORTS_TR/status/2033258088485065044?s=20

BEŞİKTAŞ'TA ORKUN KÖKÇÜ'DEN GALATASARAY MAÇI DETAYI!

"Aslında ilk devrede biraz zorlandık, Galatasaray maçındaki gibi. Rakibimiz 10 kişi kaldı. Orada topu daha fazla çevirmemiz lazımdı ama daha çok topu almaya gittik. O da önde eksik kalmamıza neden oldu. Ortadan oynamayı denedik, rakip de bunu bekliyordu. Bunu iyi yapamadık. Hocamız da devrede bunu söyledi. İkinci yarıda daha önde oynadık. Pozisyonlar yakaladık ve 2-0 kazandık. Attığım golü izledim. Uzun bir aradan sonra frikikten gol bulduk, o da güzel. Güzel bir his ve devam etmemiz lazım. Çalışıyorum. Her zaman olmuyor ama bugün şans yanımdaydı. İnşallah devamı gelir. En önemlisi bizim için galibiyetlere devam etmek, hava bozulmasın. Kimin gol attığının bir önemi yok."

JUNIOR OLAITAN DA GALATASARAY DERBİSİNİ HATIRLATTI

"Bizim için kolay bir maç olmadı derbiden sonra. Özellikle kaybetmeme serimiz vardı, kazanarak geliyorduk ve ardından bir mağlubiyet. Böyle bir maçın ilk yarısı da kolay olmadı. Kırmızı kart oldu ve istediğimizi yapamadık ilk yarıda. İkinci devrede ise daha önde oynamaya başladık ve kazandık."

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA SEZON HEDEFİ NEYDİ?
Siyah beyazlılar, Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmek istiyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş Gençlerbirliği deplasmanında kazandı: Kartal Avrupa yolunda!
Manchester United Şampiyonlar Ligi yolundaki 6 puanlık maçı kazandı!
