Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Manchester United Şampiyonlar Ligi yolundaki 6 puanlık maçı kazandı!

Premier Lig'in 30. haftasında, Manchester United ve Aston Villa karşılaştı. Michael Carrick ile çıkışa geçen kırmızı beyazlılar, 6 puanlık maçtan da zaferle ayrıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 21:32
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 21:35

Manchester United, kritik maçta Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti. Ev sahibinin golleri Casemiro (53), Matheus Cunha (71) ve Benjamin Sesko'dan (81) gelirken; Aston Villa ise tek sayısını 64. dakikada Ross Barkley ile buldu.

MANCHESTER UNITED'IN 6 PUANLIK ZAFERİ!

Zorlu maç öncesinde iki ekibin de 51 puanının olduğu ve Şampiyonlar Ligi'ni hedeflediği haftada, talih Manchester United'a güldü! Zira son haftalardaki çıkışını bu maçı da kazanarak sürdüren ev sahibi, rakibi karşısında önemli bir avantaj yakaladı ve Şampiyonlar Ligi için geri sayıma geçti.

MICHAEL CARRICK'İN ÖZEL PERFORMANSI

Ruben Amorim sonrasında geçici olarak göreve gelen Michael Carrick; MANU ile şu ana kadar 9 maça çıktı ve 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı. İlave olarak da genç antrenör, uzun zaman sonra kulübe Şampiyonlar Ligi havasını getirdi.

Sıkça Sorulan Sorular

MICHAEL CARRICK'IN PUAN İSTATİSTİĞİ NE DURUMDA?
44 yaşındaki İngiliz, maç başına 2.44 puan ortalaması tutturmuş durumda.
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.