Manchester United Şampiyonlar Ligi yolundaki 6 puanlık maçı kazandı!

Manchester United, kritik maçta Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti. Ev sahibinin golleri Casemiro (53), Matheus Cunha (71) ve Benjamin Sesko'dan (81) gelirken; Aston Villa ise tek sayısını 64. dakikada Ross Barkley ile buldu.

MANCHESTER UNITED'IN 6 PUANLIK ZAFERİ!

Zorlu maç öncesinde iki ekibin de 51 puanının olduğu ve Şampiyonlar Ligi'ni hedeflediği haftada, talih Manchester United'a güldü! Zira son haftalardaki çıkışını bu maçı da kazanarak sürdüren ev sahibi, rakibi karşısında önemli bir avantaj yakaladı ve Şampiyonlar Ligi için geri sayıma geçti.

MICHAEL CARRICK'İN ÖZEL PERFORMANSI

Ruben Amorim sonrasında geçici olarak göreve gelen Michael Carrick; MANU ile şu ana kadar 9 maça çıktı ve 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı. İlave olarak da genç antrenör, uzun zaman sonra kulübe Şampiyonlar Ligi havasını getirdi.