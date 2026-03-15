Sevilla'da Matias Almeyda'dan savaşa tepki: Arjantinli antrenörden anlamlı sözler!

Sevilla'da Matias Almeyda'dan savaşa dair önemli açıklamalar geldi. Arjantinli antrenör, yaşananların çelişkisine dikkat çekti ve yetkililere seslendi.

SEVILLA'DA MATIAS ALMEYDA'DAN SAVAŞA TEPKİ!

"Futbolun duyguları harekete geçiren çok güzel bir yanı var. Doğru kullanıldığında pek çok insan için bir şifa. Futbolun bize başka kültürleri, başka ülkeleri, başka insanları tanıma fırsatı vermesi ne büyük bir lütuf ama aynı zamanda toplumların da tam bir yansıması. Bugün savaşlar yaşanıyor ve biz bir maç oynamaktan bahsediyoruz. İşin üzücü tarafı da bu... Düzenin devam etmek zorunda olması! Atılan füzeler 50 milyon Euroya mâl oluyor, Afrika'da açlık var. Neden o milyonları yemek ve eğitime harcamıyorlar?"