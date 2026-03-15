Alexander Sörloth için 35 milyon Euroluk teklif: Sürpriz transfer duyuruldu!

Alexander Sörloth transferinde Aston Villa kritiği başladı. Premier Lig ekibi, yıldız golcü için 30+5 milyon Euroluk teklif gerçekleştirdi.

ATLETICO MADRID'İN KARARI BEKLENİYOR

30 yaşındaki Alexander Sörloth ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Atletico Madrid, yapılanma sürecine göre nihai kararını verecek! Esasen ise İspanyol devinin, yıldız golcünün ayrılığını onaylaması bekleniyor.

ALEXANDER SORLOTH TRANSFERE OLUMLU YAKLAŞTI

Premier Lig ihtimaline olumlu yaklaşan Alexander Sörloth, menajerler aracılığıyla Aston Villa'ya 'evet' dedi. İlave olarak da Norveçli forvet, bu sezon Atletico Madrid ile 41 maça çıkmış ve 16 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.