Emre Belözoğlu'ndan altın değerinde 3 puan!

Emre Belözoğlu'yla inişli çıkışlı performanslar gösteren Kasımpaşa, Eyüpspor'u Adrian Benedyczak'ın (33) golüyle mağlup etti. Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra galip gelen Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, an itibarıyla 24 puana yükseldi ve küme hattındaki rakibi Eyüpspor'u geride bıraktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral, Ogün Kamacı.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet Çörekçi, Baldursson, İrfan Can Kahveci, Diabate (Dk. 87 Allevinah), Cafu, Ben Ouanes (Dk. 90+6 Kerem Demirbay), Benedyczak (Dk. 75 Cenk Tosun).

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 84 Calegari), Onguene (Dk. 72 Raux Yao), Bedirhan Özyurt, Umut Meraş (Dk. 84 Radu), Taşkın İlter (Dk. 55 Legowski), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Emre Akbaba, Pintor (Dk. 55 Torres), Umut Bozok.

Gol: Dk. 33 Benedyczak (Kasımpaşa).

Sarı kartlar: Dk. 69 Legowski, Dk. 90+4 Raux Yao (ikas Eyüpspor), Dk. 76 İrfan Can Kahveci, Dk. 78 Becao, Dk. 89 Allevinah (Kasımpaşa).