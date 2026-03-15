Igor Tudor kovuluyor: Tottenham yeni teknik direktörüyle masada!

Igor Tudor an itibarıyla yol ayrımına geldi. Daha birkaç hafta önce Tottenham'a imza atan Igor Tudor, art arda alınan kötü sonuçlarla hızlıca gözden çıkarıldı.

TOTTENHAM'DA ROBERTO DE ZERBI GÖREVE

Londra temsilcisi, İtalyan antrenör Roberto De Zerbi ile görüşmelere başladı. Esasen ise anlaşmanın olması durumunda, Igor Tudor görevden alınacak ve 46 yaşındaki De Zerbi'ye şans verilecek.

IGOR TUDOR'UN TOTTENHAM PERFORMANSI

Şu ana kadar Tottenham ile 4 maça çıkan Igor Tudor, tüm mücadelelerden mağlup ayrılmış ve Şampiyonlar Ligi ihtimalini de zora sokmuştu.