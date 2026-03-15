Barcelona hata yapmadı: 7 gollü maçta dev zafer!

Barcelona, Sevilla'yı 5-2 ile geçti ve 70 puana ulaştı. Liderin golleri Raphinha (3), Dani Olmo ve Joao Cancelo'dan gelirken; konuk ekip ise Oso ve Djibril Sow ile skor tabelasını değiştirdi.

BARCELONA ZİRVEDEKİ 4 PUANLIK FARKI KORUDU

İkinci sıradaki Real Madrid'in 4 puan önünde liderliğini sürdüren Barcelona, La Liga'nın son haftalarına girilirken hata yapmadı! Diğer taraftaysa Real Madrid, dün oynanan maçta Elche'yi 4-1 yenmiş ve Barcelona'nın alacağı sonucu beklemeye başlamıştı.

SEVILLA İÇİN KAYIP SEZON

Bu sezon istikrarlı performanslar gösteremeyen Sevilla, Barcelona mağlubiyetiyle 31 puanda kaldı ve lig tablosunda 14. sırada yer aldı.