Sergen Yalçın maç sonunda fenalaştı! Sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Siyah beyazlılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından rahatsızlandı. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen Yalçın basın toplantısına katılamadı.
Tecrübeli teknik adam maç biter bitmez tedavi altına alındı.
Sergen Yalçın'ın yerine basın toplantısına Beşiktaş Teknik Sorumlusu Murat Kaytaz katıldı. Yalçın'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Kaytaz şunları söyledi:
"Hocamızın bir rahatsızlığı var. Maç öncesi de otelde bayağı bir düşüş yaşadı. Serum aldı. Doktorlar iyileştirmek için, ayağa kaldırmak için mücadele ettiler. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Şu an soyunma odasında da birkaç serum bağlandı. Bayağı bir düştü."