Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Siyah beyazlılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sergen Yalçın maç sonunda fenalaştı! Sağlık durumu hakkında açıklama geldi Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 mağlup etti ancak maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlandı. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası rahatsızlandı. Yalçın'ın üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği öğrenildi. Sergen Yalçın, rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılamadı. Yalçın'ın yerine Beşiktaş Teknik Sorumlusu Murat Kaytaz basın toplantısına katıldı. Murat Kaytaz, Sergen Yalçın'ın tedavi altına alındığını ve serum bağlandığını belirtti.

SERGEN YALÇIN RAHATSIZLANDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından rahatsızlandı. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen Yalçın basın toplantısına katılamadı.

Tecrübeli teknik adam maç biter bitmez tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Sergen Yalçın'ın yerine basın toplantısına Beşiktaş Teknik Sorumlusu Murat Kaytaz katıldı. Yalçın'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Kaytaz şunları söyledi:

"Hocamızın bir rahatsızlığı var. Maç öncesi de otelde bayağı bir düşüş yaşadı. Serum aldı. Doktorlar iyileştirmek için, ayağa kaldırmak için mücadele ettiler. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Şu an soyunma odasında da birkaç serum bağlandı. Bayağı bir düştü."