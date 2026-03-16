Başar Önal Hollanda Eredivisie'de parlıyor: Genç yetenekten 8 gol ve 8 asist!

Başar Önal'ın Hollanda Eredivisie performansı her geçen gün daha çok dikkat çekiyor. Esasen ise 21 yaşındaki sol kanat, NEC Nijmegen ile özel bir istatistik yakaladı.

Başar Önal'ın NEC Nijmegen performansı Avrupa ekiplerinin radarına takıldı. Halihazırda NEC Nijmegen'in ligde üst sıraları zorlamasında başroldeki isimlerden olan genç yetenek, an itibarıyla potansiyeliyle önemli bir katkı sağladı.

BAŞAR ÖNAL'IN BU SEZON RAKAMLARI

NEC Nijmegen formasıyla bu sezon 28 mücadelede yer alan ve 2002 dakika sahada kalan Başar Önal, bu süreçte 8 gol ve 8 asistlik skor üretti! İlave olarak da genç yetenek, Hollanda'daki yüksek tempolu oyunlarıyla ayrıca ön plana çıktı.

BAŞAR ÖNAL İÇİN TRANSFER SÜRPRİZİ

Performansıyla Eredivisie'ye damga vuran Başar Önal, birçok Avrupa ekibinin transfer listesine eklendi. Son olarak da yetenekli hücumcunun, NEC Nijmegen ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

NEC NIJMEGEN'DE OYNAYAN DİĞER TÜRK FUTBOLCU KİM?
Ahmetcan Kaplan da Hollanda ekibiyle önemli performanslar gösteriyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızına Avrupa devinden yakın markaj!
Manchester United Şampiyonlar Ligi yolundaki 6 puanlık maçı kazandı!
