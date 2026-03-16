Başar Önal Hollanda Eredivisie'de parlıyor: Genç yetenekten 8 gol ve 8 asist!

Başar Önal'ın NEC Nijmegen performansı Avrupa ekiplerinin radarına takıldı. Halihazırda NEC Nijmegen'in ligde üst sıraları zorlamasında başroldeki isimlerden olan genç yetenek, an itibarıyla potansiyeliyle önemli bir katkı sağladı.
NEC Nijmegen formasıyla bu sezon 28 mücadelede yer alan ve 2002 dakika sahada kalan Başar Önal, bu süreçte 8 gol ve 8 asistlik skor üretti! İlave olarak da genç yetenek, Hollanda'daki yüksek tempolu oyunlarıyla ayrıca ön plana çıktı.
Performansıyla Eredivisie'ye damga vuran Başar Önal, birçok Avrupa ekibinin transfer listesine eklendi. Son olarak da yetenekli hücumcunun, NEC Nijmegen ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.