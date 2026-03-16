ABD-İsrail-İran savaşındaki son gelişmeler: Trump, Hürmüz Boğazı için çözüm arıyor
ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş 17. günde de şiddetli saldırılarla devam ediyor. İsrail, Orta Doğu'da savaşı genişletti ve Lübnan'a da kara harekatı başlattığını duyurdu. Harekatın mayıs ayına kadar sürebileceği belirtildi. İran'ın, ABD uçak gemisi Abraham Lincoln'ü vurduğu iddialarını Başkan Donald Trump yalanladı. İran tarafından paylaşılan görüntülerin gerçek olmadığını öne sürdü. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin güvenli hale gelmesi için ülkelerden destek istedi. Hatta destek vermemeleri durumunda NATO'nun gidişatının etkileneceğini söyleyerek tehdit etti.
İşte İsrail, ABD ve İran savaşında yaşanan son gelişmeler...
BAE'DE PETROL SANAYİ TESİSİ VURULDU, YANGIN ÇIKTI
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fuceyra bölgesindeki petrol sanayi tesisine kamikaze insansız hava aracının isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
BAE'DE SİVİL ARACA FÜZE İSABET ETTİ: 1 KİŞİ ÖLDÜ
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, sivil araca füze isabet etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayda, Filistin uyruklu bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
TRUMP HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN 7 ÜLKEYLE GÖRÜŞÜYOR
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine ilişkin gelişmeler sürerken, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda 7 ülkeyle görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.
Trump, "Petrolün büyük bir kısmını, yani yaklaşık yüzde 90'ını boğazdan temin ediyorlar. Ben de 'Girmek ister misiniz?' dedim. Bakalım ne olacak. Belki gelirler, belki de gelmezler." ifadesini kullandı.
Trump, boğazdan deniz yoluyla taşınan ham petrolün büyük kısmını kullanan Çin'e de işbirliği teklif ettikleri bilgisini paylaştı. Savaşın bitmesiyle birlikte petrol fiyatlarının düşeceğini savunan Trump, savaşın "oldukça hızlı bir şekilde" sona ereceğini belirtti.
BAE: FÜZE VE İHA'LAR ENGELLENDİ
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına (İHA) hava savunma sistemlerince müdahale edildiğini açıkladı. BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, balistik füze ve İHA'ların hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tarafından etkisiz hâle getirilmesinden kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, hava savunma birimlerinin İran kaynaklı saldırılara karşı etkin şekilde hazır ve teyakkuzda olduğu ifade edildi.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A KARA HAREKATI
İsrail, Lübnan'a kara harekatı başlattığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, kara harekatının "kısıtlı ve hedefli" olacağı kaydedildi. Açıklamada, "IDF, Lübnan'ın güneyindeki önemli Hizbullah noktalarına yönelik kısıtlı ve hedefli kara operasyonlarına başladı." denildi.
İRAN'IN İSRAİL'E FIRLATTIĞI FÜZELER
İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi. Misillemenin ardından hava savunma sistemi devreye girerek füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştı.
TRUMP'IN TALEBİNE İKİ ÜLKEDEN RET
Avustralya ve Japonya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na gemi gönderilmesi yönündeki talebine cevap verdi. İki ülke de Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için Orta Doğu'ya gemi gönderme yönünde bir planları olmadığını açıkladı.
SUUDİ ARABİTAN: 61 İHA ENGELLENDİ
Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 61 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu. Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusuna atılan 12 İHA’nın daha havada engellendiğini, böylece bu gece engellenen İHA sayısının 61’e yükseldiği belirtildi.
TRUMP: İRAN USS ABRAHAM LINCOLN'İ VURMADI
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uçak gemisi USS Abraham Lincoln'e (CVN-72) "asla saldırmadığını" ve paylaşılan görüntülerin gerçek olmadığını iddia etti. Trump, "Dünyanın en büyük gemilerinden biri olan USS Abraham Lincoln'e saldırdıklarını iddia ettiler. Hatta geminin yandığına dair görüntüler bile paylaştılar." dedi.
İRAN: İSRAİL SAVAŞ SUÇUNDAN YARGILANMALI
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in Tahran'daki yakıt depolarını bombalayarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve yargılanması gerektiğini belirtti. Toprak ve yer altı sularının kirlenmesinin nesiller boyu sürecek etkilere yol açabileceğine dikkati çeken Erakçi, "İsrail savaş suçlarından dolayı cezalandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.