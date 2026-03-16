Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Bayram mesaisinde hafta sonu bereketi! Oran 'uçtu', rakamlar belli oldu

Mart 16, 2026 10:25
1
asgari ücretli bayram mesaisi hesaplama

Ramazan Bayramı’nda çalışan işçiler için ücret hesapları da değişiyor. Bayram günlerinde çalışanlara normal yevmiyenin iki katı, hafta sonuna denk gelmesi halinde ise yüzde 50 fazlasıyla yani 2,5 kat yevmiye ödeniyor.

Peki bu hesaba göre; 3,5 günlük Ramazan Bayramı boyunca çalışan bir asgari ücretli, hafta sonu farkı da dahil edildiğinde ne kadar ek mesai geliri elde edecek.

İşte tüm detaylar ve kuruşu kuruşuna tüm rakamlar...

 

2
bayram mesaisi

Ramazan Bayramı'na günler kala başta imalat sektörü olmak üzere üretim sektöründeki işletmeler bayram mesai planlarını yapmaya başladı. İşyeri çalışanları bayramda mesai yapacak.  Peki bayram mesaisinde çalışanların hakları neler? Mesai ücreti nasıl hesaplanıyor? Bayramın hafta sonuna denk gelmesi hesaplamayı nasıl değiştirecek? İşveren personelini bayramda zorla çalıştırabilir mi? Bayram mesaisine kalanlar ne kadar ücret alacak, mesai ücreti nasıl hesaplanır? Mesai ücreti yerine izin kullandırılabilir mi?   

3
bayram mesaisi

BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIYOR?   

Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ekstra ücrete bayram mesaisi denir. Mesai ücreti, iki yevmiye yani günlük ücretin iki katı olarak hesaplanıyor. Çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünür ve günlük brüt ücret hesaplanır. Günlük brüt ücret 2 ile çarpılır ve bayram mesai ücreti ortaya çıkar. 

4
asgari ücret mesai

ASGARİ ÜCRETLİNİN MESAİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
 
2026 yılında brüt asgari ücret tutarı 33.030 TL olarak belirlendi. Bu tutarın 30 güne bölünmesiyle bir günlük mesai ücreti 1.101 TL olarak hesaplanır. Bayram mesaisi ücreti, normal mesai ücretinin iki katı olarak ödendiği için önümüzdeki bayramda bir gün çalışana 1.101 TL'lik normal yevmiyesine, 1.101 TL ek bayram mesaisi ödemesi yapılır. Ramazan Bayramı arife günü dahil edildiğinde 3.5 gün resmi tatil söz konusu. Bayram boyunca çalışması durumunda personele tam maaşının yanı sıra 3 bin 853 TL ek ödeme yapılabilecek. 

5
Bayram mesaisinde hafta sonu bereketi! Oran 'uçtu', rakamlar belli oldu

BAYRAM MESAİSİNE HAFTA SONU DOPİNGİ  

 Bayramda çalışanlar normal mesaiden farklı olarak iki katı yevmiye ücreti alırken, hafta sonuna denk gelmesi halinde bayram mesaisi yüzde 50 daha fazla, 2.5 kat yevmiye olarak ödenir. Bu Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geldiği için 4 bin 954 liraya kadar çıkabilecek. 

 

6
bayram mesaisi hesaplama

Bayram boyunca çalışan bir personelin hafta içine denk gelen ilk 1.5 günlük ek ödemesi 1.651,50 TL olacak. Cumartesi için ek ödemesini hafta sonuna denk geldiği için yüzde 50 zamlı olarak 1.651,50 TL alacak. Pazar günü de aynı şekilde yüzde 50 zamlı olarak 1.651,50 TL şeklinde ödenecek. Böylece 3.5 günlük Ramazan Bayramı boyunca çalışan bir asgari ücretlinin eline hafta sonu kriteri de dahil toplamda 4.954,50 TL ek mesai ücreti geçecek 

7
bayram hafta sonu mesai

YÜZDE 50 FAZLA MESAİ ÜCRETİ  

Bayram günü normal mesai saatinden fazla çalışan personele, fazla mesai ücreti de ayrıca ödenir. Fazla mesai ücreti normal bayram mesai ücretinin yüzde 50 fazlası olarak hesaplanır.  İşveren bir çalışanını bayramda bir saat dahi çalıştırırsa, tatil hakkını kullanamadığı için tam günlük ücret alır.    

            

8
Bayram mesaisinde hafta sonu bereketi! Oran 'uçtu', rakamlar belli oldu

BAYRAM TATİLİNDE ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?

 İş Kanunu'na göre işverenler resmi tatillerde personelini çalışmaya zorlayamaz. Bayramda çalışmak personelin onayına bağlıdır. Ancak yapılan iş sözleşmesinde bayramlarda çalışmaya yönelik ifade yer alıyorsa işverenin talebi üzerine bayram mesaisi zorunlu hale gelebilir. Sözleşmede farklı bir hüküm bulunmuyorsa, bayramda çalışmak ancak çalışanın rızası ile olur.  İş yerlerinde arife günü saat 13:00'te başlar. Mevzuata göre saat 13:00'e kadar çalışma süresi tam günlük mesai olarak değerlendirildiği için çalışanlar normal mesai ücretlerini alırlar. Ancak çalışanlar arife günü öğleden sonra çalışmayı tercih ederse, işverenler ek mesai ücreti ödemek zorunda.  

 

9
Bayram mesaisinde hafta sonu bereketi! Oran 'uçtu', rakamlar belli oldu

BAYRAM MESAİSİNE FAİZ UYGULANIR MI?  

Bayram mesai ücreti, normal çalışma ücreti ile birlikte ödenir. Eğer bayram mesaisi ödemesi, normal aylık maaşın verildiği tarihte yapılmamışsa, İş Kanunu'nun 34. maddesine göre çalışan gecikme faizi talep edebilir. Bu faiz uygulaması mevduatta uygulanan en yüksek faiz oranı üzerinden yapılır.   

 

10
Bayram mesaisinde hafta sonu bereketi! Oran 'uçtu', rakamlar belli oldu

BAYRAM MESAİSİ YERİNE İZİN DETAYI 

Bayram tatili ek mesai kapsamına ve dolayısıyla kıdem tazminatına dâhil edilir.  Üst düzey yöneticiler çalışma gün ve saatlerini kendileri belirledikleri için fazla çalışma yapsalar da mesai ücreti alamıyor. Ancak bu durum bayram tatilini de içeren genel tatil ücreti alacaklarını kapsamıyor. Üst düzey yöneticiler bayram günleri çalıştıklarını ispat etmeleri halinde mesai ücreti alabiliyor.  İşçi isterse bayram mesai ücretini alır isterse sonradan izin kullanabilir. Bu tamamen işçi ve işveren arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Bu durumda bayram mesaisi ödenmez, çalışan tam maaşını alır.   

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.