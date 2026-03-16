Tırın altına girmekten son anda kurtuldu! O anlar kamerada

Samsun’un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı viyadük altında korkutan bir kaza meydana geldi. Berk Nihat Bahşiş (19) idaresindeki motosiklet seyir halindeyken devrildi. Motosikletle birlikte sürüklenen Bahşiş, yol kenarında duran bir tırın altına girmekten son anda kurtuldu. Kayarak kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Berk Nihat Bahşiş kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.