Gündem

Editor
 | Onur Kaya

Akdeniz beşik gibi sallanıyor: 24 saatte 17 deprem oldu

Akdeniz'de dün sabah Girit Adası çevresinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından başlayan deprem fırtınası devam ediyor. Bölgede son 24 saat içinde 17 deprem meydana geldi.

Akdeniz beşik gibi sallanıyor: 24 saatte 17 deprem oldu
GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 07:20
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 07:49

Akdeniz'de son bir haftadır başlayan sismik hareketlilik adeta deprem fırtınasına dönüştü. Son bir gün içinde bölgede 3.6'nın üzerinde çok sayıda deprem meydana geldi.

HABERİN ÖZETİ

Akdeniz beşik gibi sallanıyor: 24 saatte 17 deprem oldu

Akdeniz'de bir haftadır devam eden sismik hareketlilik, son bir günde 3.6'nın üzerinde 17 depremle fırtınaya dönüştü.
Son deprem bu gece saat 04.47'de, büyüklüğü 3,8 ve derinliği 4,96 kilometre olarak kaydedildi.
Dün saat 06.18'de 5.9, 11:58'de ise 5.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Bölgedeki depremlerin bir kısmı, özellikle Muğla'nın Datça ilçesi kıyılarında hissedildi.
SABAHA KARŞI 3,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre; bölgede son deprem bu gece saat 04.47'de meydana geldi. Büyüklüğü 3,8 olarak kayda geçen depremin derinliği ise 4,96 kilometre olarak ölçüldü.

Akdeniz beşik gibi sallanıyor: 24 saatte 17 deprem oldu

SON 24 SAATTE 17 SARSINTI

Dün saat 06.18'de 5.9, 11:58'de ise 5.0 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği aynı bölgede son 24 saatteki 3.6 üzerindeki depremlerin sayısı 17'ye ulaştı.

TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Depremlerin bir bölümünün Türkiye'de de özellikle Muğla'nın Datça ilçesi kıyılarında hissedildiği bildirildi.



İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem
