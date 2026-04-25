Akdeniz'de son bir haftadır başlayan sismik hareketlilik adeta deprem fırtınasına dönüştü. Son bir gün içinde bölgede 3.6'nın üzerinde çok sayıda deprem meydana geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Akdeniz beşik gibi sallanıyor: 24 saatte 17 deprem oldu Akdeniz'de bir haftadır devam eden sismik hareketlilik, son bir günde 3.6'nın üzerinde 17 depremle fırtınaya dönüştü. Son deprem bu gece saat 04.47'de, büyüklüğü 3,8 ve derinliği 4,96 kilometre olarak kaydedildi. Dün saat 06.18'de 5.9, 11:58'de ise 5.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bölgedeki depremlerin bir kısmı, özellikle Muğla'nın Datça ilçesi kıyılarında hissedildi.

SABAHA KARŞI 3,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre; bölgede son deprem bu gece saat 04.47'de meydana geldi. Büyüklüğü 3,8 olarak kayda geçen depremin derinliği ise 4,96 kilometre olarak ölçüldü.

SON 24 SAATTE 17 SARSINTI

Dün saat 06.18'de 5.9, 11:58'de ise 5.0 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği aynı bölgede son 24 saatteki 3.6 üzerindeki depremlerin sayısı 17'ye ulaştı.

TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Depremlerin bir bölümünün Türkiye'de de özellikle Muğla'nın Datça ilçesi kıyılarında hissedildiği bildirildi.

