Akdeniz beşik gibi sallanıyor: 24 saatte 17 deprem oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Akdeniz'de son bir haftadır başlayan sismik hareketlilik adeta deprem fırtınasına dönüştü. Son bir gün içinde bölgede 3.6'nın üzerinde çok sayıda deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre; bölgede son deprem bu gece saat 04.47'de meydana geldi. Büyüklüğü 3,8 olarak kayda geçen depremin derinliği ise 4,96 kilometre olarak ölçüldü.
Dün saat 06.18'de 5.9, 11:58'de ise 5.0 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği aynı bölgede son 24 saatteki 3.6 üzerindeki depremlerin sayısı 17'ye ulaştı.
Depremlerin bir bölümünün Türkiye'de de özellikle Muğla'nın Datça ilçesi kıyılarında hissedildiği bildirildi.
https://x.com/DepremDairesi/status/2047857077704384516