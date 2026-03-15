Editor
 | Şenay Yurtalan

Yiyebilmek için 11 ay bekliyorlar: Sadece Sakarya’da üretiliyor

Osmanlı döneminden bugüne kadar devam eden ve Türkiye'de sadece Sakarya'da yaşatılan Ramazan ayına özgü kıymalı pide geleneği, bu sene de iftar sofralarındaki yerini aldı. Daha yumuşak hamuru ve bol iç harcı ile normal pidelerden ayrılan bu eşsiz lezzet, Sakarya fırınlarında hummalı çalışmalara neden oldu.

GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 12:17

Sakarya'daki fırıncıların mesaileri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte daha da arttı. Asırlık bir geleneği devam ettiren kent halkı, iç harcını hazırlayarak pide fırınlarının yolunu tuttu. Kır pidesinden farklı olarak, özel bir hamur ve daha yoğun malzeme ile hazırlanan kıymalı pide, "fırınlama" geleneğini sürdürüyor.

Sakarya'da fırıncılar, Ramazan ayında Osmanlı döneminden kalma, bol kıymalı ve yumuşak hamurlu özel bir pide geleneğini sürdürüyor.
Sakarya'da Ramazan ayına özel olarak üretilen, Osmanlı döneminden gelen asırlık bir kıymalı pide geleneği yaşatılıyor.
Pide, diğer çeşitlerden farklı olarak bol kıymalı ve daha yumuşak hamurlu olmasıyla dikkat çekiyor.
Müşteriler, kendi iç harçlarını getirerek veya fırının hazırladığı pidelerden alarak bu Ramazan lezzetini deneyimliyor.
Bu özel pide, Sakarya'da yılda sadece bir ay, Ramazan döneminde üretilmesiyle ayrı bir değere sahip.
OSMANLI DÖNEMİNDEN GELEN BİR GELENEK

Pidenin tarihi serüvenini ve üretim aşamasını anlatan fırın sahibi Levent Gündüz, "Sadece Ramazan aylarında ürettiğimiz bir ürün. Kıymalı pidemiz çok eskilerden, Osmanlı döneminden gelen bir gelenek. Sakaryalılar bu lezzeti tatmak için 11 ay bekliyor. Biz de onların beklentisine cevap verebilmek için özenle hazırlıyoruz. Mesleğe ilk başladığımız zamanlarda bu pideyi kendimiz yapmıyorduk. Müşteri iç harcını kendisi getirirdi. Biz o harçtan üretip müşteriye verirdik.

Zaman geçtikçe kendimiz de üretmeye başladık. Tabii bu gelenek de devam ediyor. İç harcını kendisi getiren müşteriler oluyor, onlara da yapıyoruz. Tercih eden bizim pidemizi alıyor ya da kendi harcını getiriyor. Ramazan ayı paylaşma ayı ve bu lezzeti herkesin tadabilmesi için mümkün olduğunca fiyatları uygun tutuyoruz. Bizim ürettiğimiz pidemizin fiyatı 130 lira. Müşterinin harcıyla yapılan pideyi 40 liradan yapıyoruz, işçilik ve hamur ücreti alıyoruz" dedi.

ÖZELLİĞİ BOL KIYMALI VE DAHA YUMUŞAK HAMURLU

Kıymalı pidenin hazırlık sürecini ve diğer pidelerden ayıran farklarını anlatan fırıncı Yasin Akyüz ise, "Öncelikle soğanımızı bir gün öncesinden soyuyoruz, doğruyoruz. Biberimiz var, aynı şekilde soyup doğrayıp ertesi güne hazır ediyoruz. hamuru gibi, daha lezzetli. Yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Bunları yaklaşık bir saat dinlendiriyoruz. Bir saat dinlendikten sonra açılmaya hazır hale geliyor. Sonrasında pişiriyoruz, iftar saatine yetiştiriyoruz.

Kır pidesinin içinde kıymalı pideye göre daha az kıyma bulunuyor. Kır pidesinin hamuru daha sert. İçerik olarak da kır pidesinin içinde biber ve kıyma çok yoğun olmaz. Bunun özelliği Ramazan ayına özgü olduğu için bol kıymalı ve daha yumuşak hamurlu olması. Bu pideyi diğer pidelerden ayırmamızın sebebi Ramazan ayına özel olarak Sakarya'da yılda sadece bir ay üretiliyor olması" diye konuştu.

