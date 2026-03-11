Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Erzincan’ın ‘Ekşi su’yuna Ramazan’da yoğun ilgi: Üretim kapasitesi iki katına çıkarıldı

Erzincan'da üretilen ve halk arasında "ekşi su" olarak bilinen tescilli doğal maden suyu Ramazan ayında yoğun talep görüyor. Bu kapsamda artan talep üzerine üretim kapasitesi iki katına çıkarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 15:34

Kent merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıktaki Ekşisu Mesire Alanı’nda bulunan doğal maden suyu tesisinde ayı dolayısıyla üretim yoğunluğu yaşanıyor.

RAMAZAN AYINDA KAPASİTE 100 BİNE ÇIKTI

Tesis yönetimi, bu mevsimde günlük 50 bin şişe olan üretimini, ramazan ayı dolayısıyla 100 bine çıkardı. Fabrikanın müdürü Kenan Çeribaşı, ramazan ayında talebi karşılamak için üretimi iki katına çıkardıklarını söyledi.

Vatandaşların maden suyunu tercih etmesindeki en önemli etkenin, içerdiği mineraller ve yüksek magnezyum oranı olduğunu ifade eden Çeribaşı, şöyle konuştu:

"Ramazan dolayısıyla vatandaşlarımız maden suyuna çok yoğun bir ilgi gösteriyor. Biz de maden suyuna gösterilen ilgi karşısında bayilik ağını yeni bayiler dahil ederek genişletmeye çalışıyoruz. Vatandaşların ramazanda maden suyunu tercih etmelerindeki en büyük sebep ise içinde barındırdığı mineraller ve magnezyum miktarı. Magnezyum miktarı yüksek olan maden suyunu vatandaşların ramazanda iki adet tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Maden suyundaki yüksek miktardaki magnezyum insan vücudunun kas yapısında ağrı ve sızıya direkt etki ediyor ve yorgunluk hissini ortadan kaldırıyor. Bu nedenle çok faydalı olduğu için sofralardan eksik edilmiyor."

BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Çeribaşı, coğrafi işaretli maden suyunun her noktaya ulaşması için yoğun çalıştıklarını belirterek, yaptıkları ülke sayısını da artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Dünyada da her sofrada yörenin maden suyunu ulaştırmak istediklerini vurgulayan Çeribaşı, "İhracat ağımıza yeni eklenen Hollanda ve Belçika'nın yanı sıra Suudi Arabistan ile İsviçre'ye ihracatımız tüm hızıyla devam etmekte. Şu an Çin'le alakalı çalışmalarımız ise devam ediyor. İnşallah önümüzdeki sezonda Çin'le çalışmaya başlayacağız. Şu anda Suriye, Kazakistan ve Azerbaycan gibi diğer ülkelerden gelen talepler var. Bunlarla alakalı ihracat için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Çeribaşı, ürün yelpazesini her geçen gün artırmaya da devam ettiklerini söyleyerek, "Yeni çıkan gazozumuz da sofralara yerini aldı." ifadesini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Silifke deyince akla yoğurt geliyordu! Şimdi 50 bin tonluk meyve üretimiyle konuşuluyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD silah üretimini artırıyor
ETİKETLER
#ihracat
#ramazan
#Ekşisu Mesire Alanı
#Maden Suyu Üretimi
#Doğal Mineralli Su
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.