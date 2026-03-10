Menü Kapat
 | Şenay Yurtalan

Silifke deyince akla yoğurt geliyordu! Şimdi 50 bin tonluk meyve üretimiyle konuşuluyor

Mersin’in Silifke ilçesi, türkülere konu olan yoğurdu ile tanınıyordu. Ancak şimdilerde ilçede 20 bin dönüm arazide yaklaşık 50 bin ton çilek üretimi yapılarak bölge ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor. örtü altında bahar hasadına başlanan çileğin kilogramı 140 ile 160 lira arası alıcı buluyor.

Örtü altı yetiştiriciliğin yaygın olduğu Mersin’in Silifke ilçesinde çilek üretimi ön plana çıkıyor. İlçede 17 bini açık alanda 3 bini örtü altında olmak üzere toplamda 20 bin dönüm arazide üretilen Silifke çileğinde hasat kış mevsiminde olduğu gibi baharda da devam ediyor.

Silifke deyince akla yoğurt geliyordu! Şimdi 50 bin tonluk meyve üretimiyle konuşuluyor

Rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan çilek, sabahın erken saatlerinde işçilerce tek tek özenle toplanıyor. Hasat edilen ürünler iç piyasanın yanı sıra Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Kış aylarında ekimi yapılan baharla da toplanan tescilli çilekte bu yıl yaklaşık 50 bin ton rekolte beklendiği bildirildi. Haziran ayına kadar devam eden hasat süresince civar illerden bölgeye 10 bine yakın işçi geliyor.

Silifke deyince akla yoğurt geliyordu! Şimdi 50 bin tonluk meyve üretimiyle konuşuluyor

“50 BİN TON ÇİLEK ÜRETİLİYOR”

Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, yaptığı açıklamada ilçe genelindeki yaklaşık 20 bin dönüm arazide 50 bin ton çilek üretildiğini ve ürünün hasadının devam ettiğini söyledi. Sezonun yoğun olduğu zamanda çileğin Rusya başta olmak üzere talebe göre çeşitli ülkelere ihraç edileceğini aktaran Gezer, "Silifke çileği tüm dünyada tanınır hale geldi. Böylelikle yoğurduyla tanınan Silifke artık çileğiyle de ün kazanmaya başladı. Çiftçilerimiz de en kaliteli çileği üretmek için çalışıyorlar. Büyük bir kısmı yurt dışına ihraç edilirken diğer kısmı da iç piyasada tüketiliyor" diye konuştu.

Silifke deyince akla yoğurt geliyordu! Şimdi 50 bin tonluk meyve üretimiyle konuşuluyor

“10 BİN KİŞİ, ÇİLEK ÜRETİMİ SAYESİNDE EKMEK KAPISI BULUYOR”

Çileğin ilçede istihdama da katkı sağladığının altını çizen Gezer, ekiminden hasat sezonuna kadar çilek üretiminde yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığını söyledi. Gezer, "Temmuz ayı sonu itibarıyla tarlaların hazırlanıp ardından dikimin yapılması, ardından gelen süreçte budanması, ilaçlanması, gübrelenmesi, yabani ot ile mücadelesi ve toplanması gibi çalışma süreci haziran ayına kadar devam eder. Silifke'de yaklaşık 3 bin aile çilek işiyle uğraşır. Ağırlıklı olarak kadınlardan oluşan 10 bin kişi, çilek üretimi sayesinde ekmek kapısı buluyor. Bu da Silifke'de önemli bir istihdam oluşturuyor" dedi.

Silifke deyince akla yoğurt geliyordu! Şimdi 50 bin tonluk meyve üretimiyle konuşuluyor

5 dönümlük örtü alanda çilek üretimi yaptıklarını belirten üretici Aykut Aydın da, "Ocak ayından itibaren hasadımız devam etmektedir. 5 dönümlük arazimizden haziran ayına kadar 65 ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

