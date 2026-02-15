Sadece bir ağaçta 40 meyve yetişiyor! Formülü uzman isim açıkladı

Bilimin sınırları tek ağaçtan toplanan 40 meyve ile adeta zorlandı. Profesör Sam Van Aken, '40 Meyveli Ağaç' projesini hayata geçirdi. Bahar aylarında pembe ve kırmızının tonlarında birçok çiçekleriyle inanılmaz bir manzara sunan ağaç yaz sonuna doğru onlarca farklı meyve veriyor.

3 YAŞINDAN SONRA KAYNAŞMA

Aken, bu meyve çeşitliliğini 'tomurcuk aşılama' ya da 'yonga aşılama' olarak bilinen eski bir yöntemle yaptı. Sanat profesörü, ağaç 3 yaşına ulaştıktan sonra farklı meyve çeşitlerinden aldığı tomurcukları ana dallara yerleştirerek dokuların kaynaşmasını sağladı.

Ağaçta şeftali, erik, kiraz, kayısı ve badem gibi Prunus cinsine ait çekirdekli türlerden birçok meyve var. Bu biyolojik akrabalık sayesinde uyum için büyüyebiliyorlar.

40 MEYVELİ AĞAÇ

40 Meyveli Ağaç projesi, Aken'in kapanmak üzere olan tarihi bir meyve bahçesini satın almasıyla başladı. Bir ağacın tüm çeşitlerinin istikrarlı şekilde meyve vermesi, yaklaşık 8 ila 9 yıllık titiz bir aşılama, budama ve izleme süreciyle beraber oldu.

Sanatçının temel amacı, ticari değerini kaybettiği için nesli tükenmekte olan yerel ve antik meyve türlerini korumak ve biyoçeşitliliğe dikkat çekmek. Bugün ABD genelindeki müzeler, toplum merkezleri ve özel bahçelerde 16'dan fazla örneği bulunan bu ağaçlar, Temmuz'dan Ekim'e kadar süren geniş bir hasat dönemi sunuyor.

Popular Science'in haberine göre Aken, "Keşif sürecimde benim için gerçekten ilginç olan şey, bu ata yadigarı meyvelerin sadece tarım ürünleri olmaması, bunlar kültürel nesneler ve içlerinde sadece besin değerleri veya tatlar değil, aslında dünyanın dört bir yanındaki medeniyetlerin tarihi de yer alıyor.'' diyerek projesine açıklık getirdi.