Dünya
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Tek yumurta ikizlerinden hangisi katil? Polis tetiği kimin çektiğine karar veremiyor

Fransa'da 2020 yılında işlenen bir cinayet tutuklusu olan ikiz kardeşler Samuel ve Jeremy Y.'nin davaları devam ediyor. Tek yumurta ikizi olan kardeşlerin DNA'larının da aynı olmasından dolayı kimin katil olduğu henüz çözülemedi.

Haber Merkezi
12.02.2026
12.02.2026
'da bulunan Saint-Ouen’da 14 Eylül 2020’de 17 yaşındaki Tidiane B. ile 25 yaşındaki Sofiane M.’nin öldürülmesi ile ilgili 6 kişi yargılandı. Soruşturma sırasında bir tüfek bulundu ve adli tıptaki incelemelerde bir DNA bulundu. Fakat bu DNA örneği, iki kardeşin sahip olduğu genetik materyalle tamamen aynıydı.

Bilim insanları ve polis, tüfeğin tetiğinin kimin çektiğini bir türlü belirleyemedi. Hangi kardeşin katil olduğu sorusuna cevap bulunamadı. Kimlikleri ve DNA’ları tamamen aynı olan ikizler, polis ve savcılık tarafından cinayette kimin ateş ettiğinin belirlenememesi nedeniyle hukukçuları çıkmaza soktu.

Monozigot (tek yumurta) ikizlerde DNA kodu birebir eşleştiği için standart yöntemler bu tür durumlarda yetersiz kalıyor.

BİRBİRLERİNİN YERİNE HAREKET ETMİŞ OLABİLİRLER

Sanıkların avukatları, DNA delilinin bu koşullar altında belirleyici olamayacağını vurgularken, ikizlerin polis soruşturması sırasında giysi, telefon hattı ve kimlik belgelerini değiştirerek birbirlerinin yerine hareket etmiş olabileceği iddialarının da süreci karmaşıklaştırdığı belirtildi.

Dava, Seine-Saint-Denis’in Bobigny kentindeki Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmalarla devam ediyor.

Savcılık, DNA ayrımının imkânsızlığıyla mücadele ederken, mahkemenin kararını 26 Şubat’a kadar açıklaması bekleniyor.

