Bu sörf değil intihar! Metro üzerindeki gençler video uğruna canlarını büyük riske atıyor

ABD'de sosyal medya etkisiyle beraber gençler arasında popüler olan metro sörfü şimdiye kadar çok sayıda gencin ölümüne neden oldu. Fakat gençler bu akımdan vazgeçmemekte ısrarcı. New York'ta yine metro üzerinde görüldüler.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
09:58
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
09:58

Metro sörfü yapan gençleri ölümler de durduramıyor. Sosyal medya platformlarından özellikle TikTok'ta popüler bir akım haline gelen metro sörfü ABD'de gençleri ölüme sürükledi. TikTok'ta görüp uygulamak için işleyen metroların üzerine çıkarak yolculuk yapan, koşan gençler hayatlarını ortaya koyduklarını fark etmeden sosyal medyada beğeni uğruna yaptıklarıyla tepki de çekiyorlar fakat durdurulamıyorlar.

Bu sörf değil intihar! Metro üzerindeki gençler video uğruna canlarını büyük riske atıyor

Son olarak yine New York’un Long Island City bölgesinde, hareket halindeki 7 numaralı metro treninin üzerinde iki genç görüntülendi.

Bu sörf değil intihar! Metro üzerindeki gençler video uğruna canlarını büyük riske atıyor

METRO SÖRFÜ ÖLÜMLERİ ARTTI

Geçtiğimiz aylarda da bir metro istasyonunda yaşları 13 ve 18 olduğu tahmin edilen iki genç kızın cansız bedenleri bulunmuştu. Polis kaynakları, metronun tepesinde bilinçsiz ve tepkisiz bulunduklarını, kızların olay yerinde hayatını kaybettiklerini bildirmişti.

Bu sörf değil intihar! Metro üzerindeki gençler video uğruna canlarını büyük riske atıyor

Yetkililer, sosyal medyanın tetiklediği bu ölümcül trendin, gençlerin metroda sörf yaparken çekilmiş videolarını paylaşmasıyla son yıllarda artış gösterdiğini açıkladı.

Bu sörf değil intihar! Metro üzerindeki gençler video uğruna canlarını büyük riske atıyor

2018 ile 2022 yılları arasında trenlerin dışında yolculuk yaparken sadece beş kişi hayatını kaybetti.

Bu sörf değil intihar! Metro üzerindeki gençler video uğruna canlarını büyük riske atıyor

NYPD, bu sorunla mücadele etmek için Kasım 2023'te drone kullanmaya başladı ve NYPD verilerine göre, 2023'te 135 olan trenlerin dışında seyahat eden kişi sayısı 2024'te 229'a yükseldi.

