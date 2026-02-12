Bu sörf değil intihar! Metro üzerindeki gençler video uğruna canlarını büyük riske atıyor

Metro sörfü yapan gençleri ölümler de durduramıyor. Sosyal medya platformlarından özellikle TikTok'ta popüler bir akım haline gelen metro sörfü ABD'de gençleri ölüme sürükledi. TikTok'ta görüp uygulamak için işleyen metroların üzerine çıkarak yolculuk yapan, koşan gençler hayatlarını ortaya koyduklarını fark etmeden sosyal medyada beğeni uğruna yaptıklarıyla tepki de çekiyorlar fakat durdurulamıyorlar.

Son olarak yine New York’un Long Island City bölgesinde, hareket halindeki 7 numaralı metro treninin üzerinde iki genç görüntülendi.

METRO SÖRFÜ ÖLÜMLERİ ARTTI

Geçtiğimiz aylarda da bir metro istasyonunda yaşları 13 ve 18 olduğu tahmin edilen iki genç kızın cansız bedenleri bulunmuştu. Polis kaynakları, metronun tepesinde bilinçsiz ve tepkisiz bulunduklarını, kızların olay yerinde hayatını kaybettiklerini bildirmişti.

Yetkililer, sosyal medyanın tetiklediği bu ölümcül trendin, gençlerin metroda sörf yaparken çekilmiş videolarını paylaşmasıyla son yıllarda artış gösterdiğini açıkladı.

2018 ile 2022 yılları arasında trenlerin dışında yolculuk yaparken sadece beş kişi hayatını kaybetti.

NYPD, bu sorunla mücadele etmek için Kasım 2023'te drone kullanmaya başladı ve NYPD verilerine göre, 2023'te 135 olan trenlerin dışında seyahat eden kişi sayısı 2024'te 229'a yükseldi.