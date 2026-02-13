Türkiye'deki 2 yeni meyve yok satıyor! Meyvelerin faydaları saymakla bitmiyor

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN POMELO

Kalın kabuğu ve hafif tatlı-mayhoş aromasıyla bilinen pomelo ise turunçgiller ailesinin en büyük üyesi olarak dikkati çekiyor. Lif bakımından oldukça zengin olan pomelo, sindirim sistemini düzenlemeye de yardımcı oluyor.

Pomelo, kalp sağlığını destekleyen potasyum ve hücre onarımına yardımcı olan B vitamini gruplarını da bünyesinde barındırıyor.