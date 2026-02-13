Menü Kapat
Türkiye'deki 2 yeni meyve yok satıyor! Meyvelerin faydaları saymakla bitmiyor

Şubat 13, 2026 09:56
1
Türkiye'deki 2 yeni meyve yok satıyor! Meyvelerin faydaları saymakla bitmiyor

Türkiye piyasasına yeni giriş yapan ve "süper meyve" kategorisinde görülen liçi ve pomelo ilgi çekmeye devam ediyor. Besin değerleriyle adeta şifa deposu olan ve lezzetleriyle de fark yaratan meyveler, yüksek fiyatlarına rağmen market ve pazar tezgahlarında hızla satılıyor. İşte liçi ve pomelonun kullanım alanları ve saymakla bitmeyen faydaları...

2
Türkiye'deki 2 yeni meyve yok satıyor! Meyvelerin faydaları saymakla bitmiyor

Türkiye'de vatandaşların meyve tüketiminin artmasıyla meyve piyasasına yeni ürünler de girmeye devam ediyor. Piyasaya son giren ürünlerden olan ve egzotik meyvelere olan talebin artmasıyla da büyük ilgi çeken liçi ve pomelo, tüketicilerin yeni favorileri olmuş durumda. Bazı market ve pazar tezgahlarında yerini alan, "süper meyve" kategorisinde değerlendirilen liçi ve pomelo, yüksek fiyatlarına rağmen hızla satılıyor.

3
Türkiye'deki 2 yeni meyve yok satıyor! Meyvelerin faydaları saymakla bitmiyor

C VİTAMİNİ VE POTASYUM DEPOSU LİÇİ

Liçi meyvesi, sert ve pürüzlü kabuğa sahip bir meyve olarak dikkati çekiyor. Kabuğunun altındaki şeffaf ve sulu dokusuyla bilinen liçi, Asya kökenli bir meyve.

Liçi, küçük boyutuna rağmen yüksek oranda C vitamini ve potasyum içeriyor. Güçlü antioksidan bileşenlere sahip olan liçi, bağışıklık sistemini destekleyici özellikleriyle de ön plana çıkıyor.
 

4
Türkiye'deki 2 yeni meyve yok satıyor! Meyvelerin faydaları saymakla bitmiyor

Kral meyvesi olarak da bilinen liçi, taze tüketiminin yanı sıra daha çok salatalarda, kokteyllerde, tatlılarda ve dondurma yapımında tercih ediliyor. Öte yandan kurutularak çaylara aroma vermek amacıyla da kullanılıyor.

Yoğun aromasıyla bilinen liçinin güncel piyasa verilerine göre kilogram fiyatı 300 TL seviyelerinde.

5
Türkiye'deki 2 yeni meyve yok satıyor! Meyvelerin faydaları saymakla bitmiyor

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN POMELO

Kalın kabuğu ve hafif tatlı-mayhoş aromasıyla bilinen pomelo ise turunçgiller ailesinin en büyük üyesi olarak dikkati çekiyor. Lif bakımından oldukça zengin olan pomelo, sindirim sistemini düzenlemeye de yardımcı oluyor.

Pomelo, kalp sağlığını destekleyen potasyum ve hücre onarımına yardımcı olan B vitamini gruplarını da bünyesinde barındırıyor.

6
Türkiye'deki 2 yeni meyve yok satıyor! Meyvelerin faydaları saymakla bitmiyor

Pomelo meyvesi genellikle dilimlenerek taze olarak tüketiliyor. Pomelonun sahip olduğu kalın kabuğu, reçel ve şekerleme yapımında kullanılıyor. Pomelonun suyunun ise soslarda ve içecek karışımlarında değerlendirildiği görülüyor.

Devasa boyutuyla dikkati çeken pomelo, market ve pazarlarda adet bazında 160 TL'den satışa sunuluyor.

7
Türkiye'deki 2 yeni meyve yok satıyor! Meyvelerin faydaları saymakla bitmiyor

LİÇİ VE POMELOYA YOĞUN TALEP

Liçi ve pomelo Türkiye'deki meyve piyasasına yüksek perdeden giriş yaparken tüketiciler de farklı lezzet arayışları ve yüksek besin değerleriyle bu meyvelere yöneliyor.

Her iki meyvenin de yüksek fiyatlarına rağmen satış noktalarında hızla satıldığı ve stoklarının tükendiği belirtiliyor.

