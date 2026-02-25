Menü Kapat
Ramazan'da iftar sofralarının gözdesi: Fıstıklı börek

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez tatları arasında, fıstıklı börek de yerini aldı. Fıstıklı börek, Kahramanmaraş'ın öne çıkan lezzetlerinden yalnızca bir tanesi. Bu lezzeti tadanlar vazgeçemiyor. İşte detaylar...

'ın öne çıkan lezzetlerinden fıstıklı börek, ayında sofralarının vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. Bu tat damaklarda iz bırakıyor.

Ramazan'da iftar sofralarının gözdesi: Fıstıklı börek

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Geleneksel mutfağıyla damaklarda iz bırakan Kahramanmaraş'ta, hem yerel halkın hem de kenti ziyaret eden misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği fıstıklı börek, tarihi dokusuyla öne çıkan Mağralı Mahallesi'nde geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Bol miktarda tuzsuz peynir, Antep fıstığı ve şeker kullanılarak hazırlanan börek, tatlı ve tuzlunun uyumunu bir arada sunuyor. Özellikle Ramazan ayında iftar sonrası tercih edilen tatlar arasında gösterilen peynirli fıstıklı börek, kentin gastronomi zenginliğini yansıtan önemli ürünler arasında yer alıyor. Görünümü ve kendine has aromasıyla dikkat çeken lezzet, Kahramanmaraş mutfağının simge tatları arasında öne çıkmayı sürdürüyor. Fıstıklı börek satışı yapan işletmeci Mustafa Gürdal, özellikle Kahramanmaraş'a özgü şekerli böreğin önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Ramazan'da iftar sofralarının gözdesi: Fıstıklı börek

"RAMAZAN AYINDA İFTAR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZLERİ ARASINDA YER ALIYOR."

Şekerli böreğin yapımında yarım yağlı tuzsuz peynir kullandıklarını ifade eden Gürdal, içerisine tereyağı ekleyerek lezzeti artırdıklarını söyledi. İsteğe bağlı olarak muz ve fıstık kullandıklarını belirten Gürdal, pişirme sonrasında üzerine tane fıstık ilave ettiklerini şeker ve yumurta ile harmanlanan karışımın hamurun üzerine yerleştirilerek fırında pişirildiğini aktardı. Fıstıklı böreğin tamamen Kahramanmaraş'a özgü bir lezzet olduğuna dikkat çeken Gürdal, "Özellikle Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Fırına verildikten sonra ortalama 5-6 dakikada pişen şekerli börek, pişirme işleminin ardından üzerine yeniden tereyağı sürülüp fıstık eklenerek servise sunuluyor" dedi.

