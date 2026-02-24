Menü Kapat
 Ebrar Oral

Sahurda şipşak yapabileceğiniz tavada börek tarifi 2026! Tok tutan en pratik kadayıf böreği yapılışı

Sahurda farklı bir börek tarifi arayışındaysanız hem lezzetli hem de tok tutma özelliklerine sahip enfes tavada kadayıflı börek yapımını sizler için araştırdık. İşte sahur sofranıza katabileceğiniz pratik tava böreği tarifi:

Sahurda şipşak yapabileceğiniz tavada börek tarifi 2026! Tok tutan en pratik kadayıf böreği yapılışı
Fatimatüzzehra Maslak
GİRİŞ:
24.02.2026
02:27
GÜNCELLEME:
24.02.2026
02:34

Mübarek Ramazan Ayı'nın teşrif etmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman, sahurunu yapıp oruç tutmaya başladı. Gün boyu sürecek olan açlık ve susuzluk durumuna karşı sahurda tüketilen yanlış besinler; oruçlu kişi için son derece zorlayıcı olur iken, sahurda tüketilen doğru besinler; hem sağlıklı hem de yerinde bir oruç ibadeti için önemli bir gereklilik haline geliyor.

Doğru besinlerden oluşan sağlıklı sahur menünüze ekleyebileceğiniz doyurucu ve farklı tavada kadayıf böreği tarifini sizler için derledik. Sahurda şipşak yapabileceğiniz börek tarifi!

SAHUR İÇİN PRATİK TAVADA KADAYIF BÖREĞİ TARİFİ

'Her gün sahura ne yapsam?' diye düşünüyorsanız, doğru ve sağlıklı sahur menüsü tarifleri ile sahur sofranıza zenginlik katabilirsiniz.

Sahurda şipşak yapabileceğiniz tavada börek tarifi 2026! Tok tutan en pratik kadayıf böreği yapılışı

Peki hem sağlıklı hem de doyurucu bir sahur menüsü nasıl olur? Hem lezzetli hem de doyurucu tava böreği tarifi...

MALZEMELER:

300 gram kadayıf
Tavada kadayıf böreği sosu için

1 yemek kaşığı yoğurt
2 adet yumurta
Yarım su bardağından biraz fazla süt
Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz

BÖREK ARALARI İÇİN:

Dil Peyniri


YAPILIŞI:

Sahur için pratik kadayıflı tava böreği yapılışı için işe ilk olarak böreğin sosunu hazırlamakla başlayın. İçi derin bir kapta yumurta, süt, sıvı yağ, tuz ve yoğurdu karıştırın.

Sahurda şipşak yapabileceğiniz tavada börek tarifi 2026! Tok tutan en pratik kadayıf böreği yapılışı

Karıştırma işlemi sırasında yoğurdun minik parçacıklarının olmamasına dikkat edin. Ardından, orta boy düz bir tavaya kadayıfların yarısını yerleştirip iyice bastırılarak kadayıfların sıkılaşmasını sağlayın.

Önceden hazırladığınız sosun yarısı tavanın üstünde gezdirilir en son ise üstüne dil peyniri döşenir. Arta kalan kadayıflar üstüne ilave edilir.

Sahurda şipşak yapabileceğiniz tavada börek tarifi 2026! Tok tutan en pratik kadayıf böreği yapılışı


Son kalan sos da kadayıflara dökülür. Yavaşça pişen böreğin altını sık sık kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Börek iyice kızarınca yenilir hale gelmiş demektir. Afiyet olsun!

Sahurda şipşak yapabileceğiniz tavada börek tarifi 2026! Tok tutan en pratik kadayıf böreği yapılışı
#Yemek Tarifleri
