Sahurda şipşak yapabileceğiniz tavada börek tarifi 2026! Tok tutan en pratik kadayıf böreği yapılışı

Mübarek Ramazan Ayı'nın teşrif etmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman, sahurunu yapıp oruç tutmaya başladı. Gün boyu sürecek olan açlık ve susuzluk durumuna karşı sahurda tüketilen yanlış besinler; oruçlu kişi için son derece zorlayıcı olur iken, sahurda tüketilen doğru besinler; hem sağlıklı hem de yerinde bir oruç ibadeti için önemli bir gereklilik haline geliyor.

Doğru besinlerden oluşan sağlıklı sahur menünüze ekleyebileceğiniz doyurucu ve farklı tavada kadayıf böreği tarifini sizler için derledik. Sahurda şipşak yapabileceğiniz börek tarifi!

SAHUR İÇİN PRATİK TAVADA KADAYIF BÖREĞİ TARİFİ

'Her gün sahura ne yapsam?' diye düşünüyorsanız, doğru ve sağlıklı sahur menüsü tarifleri ile sahur sofranıza zenginlik katabilirsiniz.

Peki hem sağlıklı hem de doyurucu bir sahur menüsü nasıl olur? Hem lezzetli hem de doyurucu tava böreği tarifi...

MALZEMELER:

300 gram kadayıf

Tavada kadayıf böreği sosu için

1 yemek kaşığı yoğurt

2 adet yumurta

Yarım su bardağından biraz fazla süt

Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

BÖREK ARALARI İÇİN:

Dil Peyniri



YAPILIŞI:

Sahur için pratik kadayıflı tava böreği yapılışı için işe ilk olarak böreğin sosunu hazırlamakla başlayın. İçi derin bir kapta yumurta, süt, sıvı yağ, tuz ve yoğurdu karıştırın.

Karıştırma işlemi sırasında yoğurdun minik parçacıklarının olmamasına dikkat edin. Ardından, orta boy düz bir tavaya kadayıfların yarısını yerleştirip iyice bastırılarak kadayıfların sıkılaşmasını sağlayın.

Önceden hazırladığınız sosun yarısı tavanın üstünde gezdirilir en son ise üstüne dil peyniri döşenir. Arta kalan kadayıflar üstüne ilave edilir.



Son kalan sos da kadayıflara dökülür. Yavaşça pişen böreğin altını sık sık kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Börek iyice kızarınca yenilir hale gelmiş demektir. Afiyet olsun!