Gün boyu susatmayan ve tok tutan en garanti sahur menüsü 2026! Sahurda ne yenmeli?

Sağlıklı bir sahur menüsü olarak oruçlu iken susatmayacak ve acıktırmayacak 2026 sahur menüsü örneğini sizler için derledik. Peki sağlıklı sahur sofrasında neleri yemeleri, nelerden kaçınmalıyız?

Gün boyu susatmayan ve tok tutan en garanti sahur menüsü 2026! Sahurda ne yenmeli?
On bir ayın sultanı olan mübarek -ı Şerif'in gelmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman, gecenin bir vakti uykusunu bölüp sahura kalkmaya başladı. Allah rızası için tutulacak olan oruçlarda Müslüman kimselerin gün boyu açlık ve susuzluk konusunda zorlanmamaları için örnek olabilecek en sağlıklı sahur menüsü ile karşınızdayız!

SAĞLIKLI BİR SAHUR MENÜSÜNDE NELER OLMALI? SAHURDA NELER TÜKETİLMELİ?

Yağlı, ağır ve hamur isi gıdaların sahur sofralarından uzak tutulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, sahurda tüketilmesi ideal olan besinleri sıralıyor.

Gün boyu susatmayan ve tok tutan en garanti sahur menüsü 2026! Sahurda ne yenmeli?

Protein, lif ve kompleks karbonhidratlarını dengeli bir şekilde tüketmenin gün içerisindeki uzun süreli açlık ve susuzluğu önlediğini söyleyen uzmanlar, sahurda sebze ve lif ağırlıklı besinlerin tüketilmesinin uygunluğuna dikkat çekiyor.

Gün boyu susatmayan ve tok tutan en garanti sahur menüsü 2026! Sahurda ne yenmeli?

Yumurta, yoğurt, peynir ve ceviz ikilisi acıkma süresini uzatırken yulaf, tam buğday ekmeği ve kuru baklagiller'de orucun neden olabileceği halsizlik ve bitkinlik durumuna karşılık doğal ilaç vazifesi sağlayıp ernerji depolamaya yarıyor.

SUSATMAYAN SAĞLIKLI SAHUR MENÜSÜ 2026!

  • 1-2 adet yumurta (Az yağlı veya haşlanmış)
  • Az tuzlu lor peyniri veya beyaz peynir
  • Bolca yeşillik (Salatalık, maydanoz, dereotu ferahlık verir ve su ihtiyacını destekler)
  • 2-3 tam ceviz içi (Beyin sağlığı ve uzun süreli tokluk için)
  • 1-2 dilim tam tahıllı ekmek
  • Meyve desteği: Birkaç adet hurma veya kuru kayısı (Bağırsak hareketleri için idealdir).

SAHURDA BUNLARI TÜKETEN YANDI! SUSUZLUĞU ARTTIRAN SAHUR YİYECEKLERİ NELER?

Aşırı miktarda tuzlu ve işlenen etler: Suda bekletilmeden sucuk, pastırma, salam, sosis ve zeytin oruçlu iken dayanılmaz bir susuzluk etkisi oluşturur.

Gün boyu susatmayan ve tok tutan en garanti sahur menüsü 2026! Sahurda ne yenmeli?

Şeker yüklü gıdalar: 'Enerji vermesi' amacıyla sofralarında yerini alan reçel, bal, çikolata kreması gibi besinler insülin dengesini bozar.

Gün boyu susatmayan ve tok tutan en garanti sahur menüsü 2026! Sahurda ne yenmeli?

Kızartma türündeki ağır hamur işi tarifleri: Börek, poğaça, patates kızartması gibi yağlı yiyecekler sahur açısından son derece sıkıntılı gıdalardır, tüketilmemesi gerekir.

Gün boyu susatmayan ve tok tutan en garanti sahur menüsü 2026! Sahurda ne yenmeli?
