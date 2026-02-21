Menü Kapat
Taşacak Bu Deniz'deki sahur sahnesi gündem oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

TRT1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz dün akşam yayınlanan sahur sahnesiyle gündem oldu. 19. Bölümüyle ekranlara gelen dizide Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe başrolleri paylaşıyor.

Taşacak Bu Deniz’de ekranlara gelen sahur sahnesi sosyal medyada oldu. Başrolleri Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı dizideki sahur sahnesi verdiği sofra heyecanıyla beğeni topladı. Ancak okunmaya başladığı anda su içilmesi bazı kişiler tarafından yanlış bulundu.

TAŞACAK BU DENİZ'DEKİ SAHUR SAHNESİ GÜNDEM OLDU

Taşacak Bu Deniz’de izleyicilerin büyük çoğunluğu, ezan okunurken yemek ve içmenin kesilmesi gerektiğini belirterek sahneyi eleştirirken, bazı izleyiciler bunun normal olduğunu savundu.

Taşacak Bu Deniz'deki sahur sahnesi gündem oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyal medyada sahur sahnesi için şu şekilde yorumlar yapıldı:

“Bir kişi de uyarmadı mı, bu nedir?”
“Sahurda ezan okunurken yenip içilir mi?”

Taşacak Bu Deniz'deki sahur sahnesi gündem oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü


“Ezan okunmaya başlayınca yemek ve içmek bırakılır. Sahnede hata var.”
“Yanlış yapıldı, ezan okunmadan önce niyet edilir, yeme-içme kesilir; ezan sırasında olmaz.”
“İmsakta ezan okununca vakit girmiş oluyor, yemek ve içmek kesiliyor. Kim söyledi size ezan okunurken yenildiğini? İnsanları yanlış bilgilendirmeyin.”

Taşacak Bu Deniz'deki sahur sahnesi gündem oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü


TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TRT1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 19. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölüm, dizide dengeleri tamamen değiştiren gelişmelere sahne olurken, yeni bölüm fragmanı da izleyicilerin merakını artırdı.

Taşacak Bu Deniz'deki sahur sahnesi gündem oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Esme’nin ortadan kaybolması, Adil’i çaresizlik içinde bıraktı. Sevdiği kadına ulaşamamanın hissettirdiği korku ve panik, Adil’i içinden çıkılmaz bir noktaya sürükledi. Esme ise yıllar sonra Şerif’in gölgesinden kurtularak özgürlüğün tadını çıkardı büyük yüzleşme öncesi hem kendini toparladı hem de geleceği için planlar yapmaya başladı.

Taşacak Bu Deniz'deki sahur sahnesi gündem oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Adil, Esme’nin Ramazan gerekçesiyle gittiğini öğrenince adeta yıkıldı. Onu kaybetmemeye kararlı olan Adil, yaylaya çıkarak Esme’nin kapısında beklemeye başladı. Bu bekleyiş, Adil’in sevdiği kadına olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Taşacak Bu Deniz'deki sahur sahnesi gündem oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Koçari’de Ramazan’ın manevi havası herkesi etkilerken, Eleni’nin aldığı karar dikkat çekti. Hristiyan olmasına rağmen Ramazan’ın ruhunu hissetmek isteyen Eleni, oruç tutmaya başladı. Bu süreçte Oruç’un desteği Eleni için belirleyici olurken, Zarife’nin iki genci evlendirme hayali beklenmedik bir gelişmeyle sarsıldı. Şerif’in hapse girmesinin ardından İso ve Fadime boşanma kararı aldı. Ancak karar, ikisinin de birbirinden kopmanın sandıkları kadar kolay olmadığını ortaya koydu.

Taşacak Bu Deniz'deki sahur sahnesi gündem oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü


Tam bu sırada Eyüphan’ın kurduğu tehlikeli plan, büyük bir faciaya yol açtı. İso’nun pikabının frenlerini bozan Eyüphan, farkında olmadan Eleni ve Fadime’yi ölümle burun buruna getirdi. Son bölüm, frenleri tutmayan pikapla yaşanan korkunç kazayla sona erdi. Araç kontrolden çıkarken, izleyicilerin aklında tek bir soru kaldı: Bu kazadan kim sağ çıkacak? Final sahnesi, merak ve endişeyi doruğa çıkardı.



