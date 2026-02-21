Taşacak Bu Deniz dizisi 20. bölüm fragmanı nefes kesti! Gezep, Eleni'yi öğreniyor! Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler olacak?

Cuma akşamları reytingde zirve yapan Taşacak Bu Deniz dizisi, yayınlanan son bölümü ile gerilim duygusunu zirvede bıraktı.

Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde; Esme'nin herkesten kaçıp bir başına dağ evinde kalması ile içi içini yiyen Adil bir yana, Eleni'nin Esme'yi yalnız bırakmamak için Fadime ile birlikte dağ evine giderken yolda kaza yapması diğer yana heyecan dolu gelişmelerin bir bir yaşandığı Taşacak Bu Deniz son bölümde Fadime ile Eleni'nin kaza sahnesi dizinin en çarpıcı sahnelerinden biri olmuştu.

Peki Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümde ne olacak?

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizisi olan Taşacak Bu Deniz dizisin heyecan ve gerilim dolu son bölümü sonrasında dizinin fanları, bölüm biter bitmez yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı.

Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm fragmanı, Youtube hesabında yayınlanır iken tanıtım fragmanı Instagram hesabından da izleyicilere aktarıldı.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

TRT1 ekranlarında en son 19. bölümü yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin gelecek hafta yayınlanacak bölümünde izleyicilerin en çok beklediği anlardan biri gerçekleşecek.

Taşacak Bu Deniz dizisi 20. bölüm fragmanında; Eleni ve Fadime'nin kazası başta Esme ve Adil'de olmak üzere büyük bir korkuya neden olur. Kazaya sebep olan Eyüphan'ın aracın içinde Fadime'nin olduğunu öğrenmesiyle kriz geçirir. İso'yu ise karısı Fadime'yi kaybetme korkusu büyük bir kaygıya sokar.

Dört bir yandan Eleni ve Fadime'yi aramaya başlarlar. Dizi fragmanının en heyecan verici anı ise Esme ile Gezep'in konuştuğu sahnedir.

İzleyicilerin artık Eleni'nin Adil'in kızı olduğunu öğrenmesini istediği sahneye en yakın kişilerden olan Adil'in kuzeni deli Gezep'in olması, dizinin yakın bölümlerinde Adil'in de Eleni'yi öğrenebileceği umudunu gözler önüne serdi.

Esme, 20 yıl önce kaybettiği sandığı kızını toprağa verdiğini ama ölen kişinin kendi kızı olmayıp asıl kızının Eleni Miryano olduğunu söylemesi fragmana damga vurdu!