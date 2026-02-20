Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Taşacak Bu Deniz 19. Bölümde büyük felaket! Eleni ve Fadime ölümle burun buruna

Taşacak Bu Deniz dizisi 19. Bölümle ekranlardaki yerini alacak. Ramazan ayının coşkusu Furtuna ve Koçari ailelerinde yaşanacak. Furtuna ailesinin Şerif’i intikamının almaya devam edecek. Taşacak Bu Deniz’in 19. bölümünde Eyüphan’ın sinsi planı sonrası freni patlayan pikapla yola çıkan Eleni ve Fadime korkunç bir kaza geçiriyor. Eleni ve Fadime’yi kim bulacak? Adil Eyüphan’ın yaptığını öğrenecek mi?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Taşacak Bu Deniz 19. Bölümde büyük felaket! Eleni ve Fadime ölümle burun buruna
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 19:53
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 19:57

Taşacak Bu Deniz dizisinin 19. bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşanıyor. Şerif’in hapse girmesi sonrası dengeler değişirken, Eyüphan’ın tehlikeli planı felakete yol açıyor. İso’yu hedef alarak pikabın frenlerini bozan Eyüphan, büyük bir trajedinin fitilini ateşliyor. Eleni ve Fadime frenleri bozulan araçtan sağ salim kurtulabilecek mi? Eleni ve Fadime’yi kim bulacak? Adil Eyüphan’ın yaptığını öğrenecek mi? Taşacak Bu Deniz 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TAŞACAK BU DENİZ 19. BÖLÜMDE ELENİ VE FADİME KAZA GEÇİRECEK

Taşacak Bu Deniz’in 19. bölümünde izleyicileri derinden sarsacak bir gelişme yaşanıyor. Eyüphan’ın İso’yu hedef alarak yaptığı tehlikeli plan beklenmedik bir felakete dönüşüyor. İso’nun pikabının frenlerini bozan Eyüphan, intikam ateşiyle hareket ederken masumların hayatını riske atıyor.

Taşacak Bu Deniz 19. Bölümde büyük felaket! Eleni ve Fadime ölümle burun buruna

İşler Eyüphan’ın planlandığı gibi gitmiyor. İlk iftarlarını Esme ile birlikte yapmak isteyen Eleni ve Fadime, farkında olmadan frenleri tutmayan pikaba biniyor. Kontrolden çıkan araç büyük bir kazaya karışırken, bölümün finali nefesleri kesiyor.

Taşacak Bu Deniz 19. Bölümde büyük felaket! Eleni ve Fadime ölümle burun buruna

Yaşanan feci kazanın ardından Eleni ve Fadime’nin akıbeti merak konusu oluyor. Hayatta kalıp kalmayacakları sorusu izleyicileri ekran başına kilitlerken, 19. bölüm dram ve gerilimi bir arada yaşatacak.

Taşacak Bu Deniz 19. Bölümde büyük felaket! Eleni ve Fadime ölümle burun buruna

TAŞACAK BU DENİZ 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esme’nin ortadan kaybolması Adil’i deliye çevirir. Adil endişeden ve panikten delirirken, Esme yirmi yıl sonra Şerif’ten kurtulmanın o eşsiz özgürlük hissini tatmakta, bir yandan da büyük savaşı için güç toplamakta ve plan yapmaktadır. Adil Esme’nin “Ramazan’da sofrasına oturacak bir Müslüman tanımadığı” için gittiğini öğrenince kahrolur ve yaylaya gidip sevdiğinin kapısına kamp kurar.

Taşacak Bu Deniz 19. Bölümde büyük felaket! Eleni ve Fadime ölümle burun buruna

Koçari’de herkesi saran Ramazan duygusunu derinden hissetmek isteyen Eleni, Hristiyan da olsa oruç tutmak ister. Bu süreçteki en büyük destekçisi ve rehberi Oruç olur. Zarife ise bu ikiliyi evlendirme çabasını kararlılıkla sürdürür ama büyük bir sürprizle karşılaşır.

Taşacak Bu Deniz 19. Bölümde büyük felaket! Eleni ve Fadime ölümle burun buruna

Şerif’in hapse girmesiyle İso ve Fadime boşanmaya karar verirler. Ama bu kararla birlikte birbirlerinden kopmanın ne kadar zor olduğunu fark etmeye başlarlar. Eyüphan, tehlikeli bir plan yaparak İso’nun pikabının frenlerini bozar. Ancak o pikaba İso değil, ilk iftarlarını Esme ile yapmak isteyen Eleni ve Fadime biner. Frenleri tutmayan pikapla kaza yaparlar. Bu feci kazadan kimin sağ çıkacağı, artık sadece bir mucizeye bağlıdır.

Taşacak Bu Deniz 19. Bölümde büyük felaket! Eleni ve Fadime ölümle burun buruna

TAŞACAK BU DENİZ 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taşacak Bu Deniz dizisi Cuma akşamları yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin bu hafta yayınlanan bölümünde korku dolu anlar yaşanacak. Eleni ve Fadime’nin kaza geçirmesiyle son bulacak olan son bölüm izleyicileri merak içerisinde bırakacak. Taşacak Bu Deniz 20. Bölüm fragmanı diziden hemen sonra ekranlara gelecek.

ETİKETLER
#Taşacak Bu Deniz
#Eleni Fadime Kaza
#Eyüphan Planı
#Şerif Hapse Girdi
#Adil Esme Kavuşması
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.