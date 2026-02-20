Taşacak Bu Deniz 19. Bölümde büyük felaket! Eleni ve Fadime ölümle burun buruna

Taşacak Bu Deniz dizisinin 19. bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşanıyor. Şerif’in hapse girmesi sonrası dengeler değişirken, Eyüphan’ın tehlikeli planı felakete yol açıyor. İso’yu hedef alarak pikabın frenlerini bozan Eyüphan, büyük bir trajedinin fitilini ateşliyor. Eleni ve Fadime frenleri bozulan araçtan sağ salim kurtulabilecek mi? Eleni ve Fadime’yi kim bulacak? Adil Eyüphan’ın yaptığını öğrenecek mi? Taşacak Bu Deniz 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TAŞACAK BU DENİZ 19. BÖLÜMDE ELENİ VE FADİME KAZA GEÇİRECEK

Taşacak Bu Deniz’in 19. bölümünde izleyicileri derinden sarsacak bir gelişme yaşanıyor. Eyüphan’ın İso’yu hedef alarak yaptığı tehlikeli plan beklenmedik bir felakete dönüşüyor. İso’nun pikabının frenlerini bozan Eyüphan, intikam ateşiyle hareket ederken masumların hayatını riske atıyor.

İşler Eyüphan’ın planlandığı gibi gitmiyor. İlk iftarlarını Esme ile birlikte yapmak isteyen Eleni ve Fadime, farkında olmadan frenleri tutmayan pikaba biniyor. Kontrolden çıkan araç büyük bir kazaya karışırken, bölümün finali nefesleri kesiyor.

Yaşanan feci kazanın ardından Eleni ve Fadime’nin akıbeti merak konusu oluyor. Hayatta kalıp kalmayacakları sorusu izleyicileri ekran başına kilitlerken, 19. bölüm dram ve gerilimi bir arada yaşatacak.

TAŞACAK BU DENİZ 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esme’nin ortadan kaybolması Adil’i deliye çevirir. Adil endişeden ve panikten delirirken, Esme yirmi yıl sonra Şerif’ten kurtulmanın o eşsiz özgürlük hissini tatmakta, bir yandan da büyük savaşı için güç toplamakta ve plan yapmaktadır. Adil Esme’nin “Ramazan’da sofrasına oturacak bir Müslüman tanımadığı” için gittiğini öğrenince kahrolur ve yaylaya gidip sevdiğinin kapısına kamp kurar.

Koçari’de herkesi saran Ramazan duygusunu derinden hissetmek isteyen Eleni, Hristiyan da olsa oruç tutmak ister. Bu süreçteki en büyük destekçisi ve rehberi Oruç olur. Zarife ise bu ikiliyi evlendirme çabasını kararlılıkla sürdürür ama büyük bir sürprizle karşılaşır.

Şerif’in hapse girmesiyle İso ve Fadime boşanmaya karar verirler. Ama bu kararla birlikte birbirlerinden kopmanın ne kadar zor olduğunu fark etmeye başlarlar. Eyüphan, tehlikeli bir plan yaparak İso’nun pikabının frenlerini bozar. Ancak o pikaba İso değil, ilk iftarlarını Esme ile yapmak isteyen Eleni ve Fadime biner. Frenleri tutmayan pikapla kaza yaparlar. Bu feci kazadan kimin sağ çıkacağı, artık sadece bir mucizeye bağlıdır.

TAŞACAK BU DENİZ 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taşacak Bu Deniz dizisi Cuma akşamları yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin bu hafta yayınlanan bölümünde korku dolu anlar yaşanacak. Eleni ve Fadime’nin kaza geçirmesiyle son bulacak olan son bölüm izleyicileri merak içerisinde bırakacak. Taşacak Bu Deniz 20. Bölüm fragmanı diziden hemen sonra ekranlara gelecek.