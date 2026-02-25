Ramazanda sucuğa alternatif! Sucuk içi yoğun talep görüyor

Ramazan'ın gelmesiyle birlikte lezzetleri de beraberinde getirdi. Kayseri’de pastırmacı Yasin Güzel, Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan geleneksel sucuk içine ilginin arttığını söyledi.

RAMAZAN'DA TALEP ARTTI

Sucuk içinin Ramazanla özdeşleşmiş bir yiyecek olduğuna dikkat çeken Güzel, "Ramazanın başlamasıyla sucuk içine talep artıyor. Sucuk içi artık ramazanla özdeşleşmiş bir yiyecek oldu. Son gününe kadar sucuk içi satışlarımız devam ediyor" dedi.

"KIYMAYI GÜVENDİĞİMİZ KASAPLARDAN ALIYORUZ"

Yarım kilosunun 400 TL’den alıcı bulduğunu belirten Güzel, sucuk içinin nasıl yapıldığına değinerek, "Sucuk içi için kullandığımız kıyma orta yağlı ya da yağlı kıyma olması lazım. Yağsız kıymadan sucuk içi olmaz. Sert düşer yumuşaklık olmaz. Güvendiğimiz kasaplardan orta yağlı kıymayı alıyoruz. Daha sonra kıymanın içeresine sucuk baharatı değimiz bir karışım var. 8-9 çeşit baharattan oluştur, onlarla harmanlıyoruz. 1 gün yoğurup, 1 gün dinlendiriyoruz ve 2 günde oluyor. Şuanda yarım kiloluk paketler haline 400 TL’ye satıyoruz. Yani kilogramı 800 TL’ye tekabül ediyor. Şuanda alımlar başladı" şeklinde konuştu.