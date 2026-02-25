Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Ramazanda sucuğa alternatif! Sucuk içi yoğun talep görüyor

Ramazan ayı geldi, vazgeçilmezleri de peşinde getirdi. Geleneksel sucuk içine ilgi arttı. Kayseri’de pastırmacı Yasin Güzel, yağlı kıyma ve sucuk baharatının karışımı ile elde ettikleri sucuk içini yarım kiloluk paketler haline 400 TL’ye sattıklarını söyledi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 11:41

'ın gelmesiyle birlikte lezzetleri de beraberinde getirdi. ’de pastırmacı Yasin Güzel, Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan geleneksel sucuk içine ilginin arttığını söyledi.

Ramazanda sucuğa alternatif! Sucuk içi yoğun talep görüyor

RAMAZAN'DA TALEP ARTTI

Sucuk içinin Ramazanla özdeşleşmiş bir yiyecek olduğuna dikkat çeken Güzel, "Ramazanın başlamasıyla sucuk içine talep artıyor. Sucuk içi artık ramazanla özdeşleşmiş bir yiyecek oldu. Son gününe kadar sucuk içi satışlarımız devam ediyor" dedi.

Ramazanda sucuğa alternatif! Sucuk içi yoğun talep görüyor

"KIYMAYI GÜVENDİĞİMİZ KASAPLARDAN ALIYORUZ"

Yarım kilosunun 400 TL’den alıcı bulduğunu belirten Güzel, sucuk içinin nasıl yapıldığına değinerek, "Sucuk içi için kullandığımız kıyma orta yağlı ya da yağlı kıyma olması lazım. Yağsız kıymadan sucuk içi olmaz. Sert düşer yumuşaklık olmaz. Güvendiğimiz kasaplardan orta yağlı kıymayı alıyoruz. Daha sonra kıymanın içeresine sucuk baharatı değimiz bir karışım var. 8-9 çeşit baharattan oluştur, onlarla harmanlıyoruz. 1 gün yoğurup, 1 gün dinlendiriyoruz ve 2 günde oluyor. Şuanda yarım kiloluk paketler haline 400 TL’ye satıyoruz. Yani kilogramı 800 TL’ye tekabül ediyor. Şuanda alımlar başladı" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşte 2026'nın ilk hilecileri: Sucuk, peynir, kıyma, lahmacun... Listede yok yok!
Ramazan’da asitli ve şekerli içeceklere dikkat!
Ramazan'da tatlı tüketimi nasıl olmalı? Uzman isim açıkladı
ETİKETLER
#kayseri
#ramazan
#pastırma
#Geleneksel Lezzetler
#Sucuk İçi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.