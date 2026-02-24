Menü Kapat
Ramazan'da tatlı tüketimi nasıl olmalı? Uzman isim açıkladı

Ramazan aynın gelişiyle uzmanlardan da peş peşe beslenme önerileri gelmeye devam ediyor. Prof. Dr. İsmail Yılmaz, ramazan ayında iftarda tüketilmesi gerek tatlıları sıraladı. Uzman isim sütlü tatlıların şerbetlilere göre daha sağlıklı bir seçenek olduğunu söyledi.

Ramazan'da tatlı tüketimi nasıl olmalı? Uzman isim açıkladı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, ayı için tavsiyelerini sıraladı. Oruç süresince yaklaşık 15 saatlik açlık yaşandığını belirten Yılmaz, ramazan ayında iftarda sütlü tatlıların şerbetlilere göre daha sağlıklı bir seçenek olduğunu söyledi.

"SÜTLÜ TATLI TÜKETİN" TAVSİYESİ

Sağlığın korunması için bazı kurallarına uyulması gerektiğini anlatan Yılmaz, "Özellikle iftarlarda tüketiminde sütlü tatlıların tercih edilmesi beslenme açısından oldukça önemli." dedi.

Yılmaz, şerbetli tatlıların ani kan şekeri yükselmelerine neden olabildiğini dile getirdi.

Ramazan'da tatlı tüketimi nasıl olmalı? Uzman isim açıkladı

Bu tatlıların iftarın ardından açısından risk oluşturabildiğini ifade eden Yılmaz, "Bu ürünlerin glisemik indeksi yüksek oluyor ve dolayısıyla beslenmede birtakım problemlere yol açabiliyor. Sütlü tatlılarda ise glisemik indeks daha düşük olduğu için beslenme açısından daha avantajlıdır." diye konuştu.

"TEK PORSİYON TÜKETİMİ ÖNEMLİ"

Yılmaz, ramazanda geleneksel tatlıların daha fazla tüketildiğini belirtti.

İftar sofralarının vazgeçilmezlerinden güllacın aşırı tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ramazana özel yapılan güllaç, belirli ölçüde, tek dilim olarak tüketilmeli. Fazla porsiyonlarda tüketildiğinde içeriğindeki nişasta ve şeker nedeniyle olumsuz etkiler görülebilir. Süt, kuru yemiş ve meyve ilavesi de düşünüldüğünde tüketimde kontrollü olmakta fayda var. Muhallebi ve kazandibi gibi sütlü tatlılar, şerbetli tatlılara göre daha avantajlıdır. Bu nedenle tek porsiyon tüketimi önemli."

"HIZLI YEMEK YEME İSTEĞİ YAVAŞLATILMALI"

İftar sofralarında yeşil yapraklı sebzelerden oluşan bir salatanın tüketilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, açlık hissiyle hızlı yemek yemenin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

İftarın daha yavaş yapılmasının sindirim açısından faydalı olduğunu belirten Yılmaz, "İnsanlar iftarı açtıktan sonra hızlı bir şekilde yemek yemeye başlıyor. Bu süreci biraz yavaşlatmak gerekiyor. En azından 10-15 dakika yerine yarım saate yaymak, beslenme açısından oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

