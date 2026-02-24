23 Şubat Pazartesi reyting sonuçları 2026: Uzak Şehir, Aynı Yağmurun Altında, Cennetin Çocukları...Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
23 Şubat 2026 reyting sonuçları merakla bekleniyor. Zira dün akşam Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizilerinin yanı sıra yayın hayatına kısa süre önce başlayan ve yer verdiği sahnelerle sosyal medyada sıkça konuşulan Aynı Yağmur Altında dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Hal böyle olunca televizyon dünyasının bugün konuştuğu konulardan biri de “Dün en çok ne izlendi?” sorusu oldu...
23 Şubat Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir, ATV’de Aynı Yağmur Altında, TRT1’de Cennetin Çocukları dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen diziler heyecan dolu sahnelere ev sahipliği yaparken, televizyonda yerli ve yabancı sinema filmlerinin yanı sıra yarışma programları da izleyiciyle buluştu. Günün ilk saatleri itibariyle de izlenme oranlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı...
Dün akşam Kanal D’de Uzak Şehir dizisi 51. Bölümüyle, ATV’de Aynı Yağmur Altında dizisi 3. Bölümüyle, TRT1’de ise Cennetin Çocukları dizisi 3. Bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde Show TV’de Şark Bülbülü ve Now TV’de Umami isimli yerli sinema filmleri ile Star TV’de yabancı sinema filmi Torontolu Adam izleyiciye keyifli anlar yaşatırken, TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması ile ekranlarda heyecan fırtınaları esti...
Dün akşam hangi kanalda hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren (Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarında) 23 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.