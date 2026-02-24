23 Şubat Pazartesi reyting sonuçları 2026: Uzak Şehir, Aynı Yağmurun Altında, Cennetin Çocukları...Dün en çok ne izlendi?

23 Şubat 2026 reyting sonuçları merakla bekleniyor. Zira dün akşam Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizilerinin yanı sıra yayın hayatına kısa süre önce başlayan ve yer verdiği sahnelerle sosyal medyada sıkça konuşulan Aynı Yağmur Altında dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Hal böyle olunca televizyon dünyasının bugün konuştuğu konulardan biri de “Dün en çok ne izlendi?” sorusu oldu...