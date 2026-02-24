İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’ın yurt içindeki eylem ve faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Özetle

DEAŞ HÜCRELERİNE OPERASYON

Savcılık talimatıyla küresel terör örgütüne karşı yürütülen çalışmalarda, söz konusu örgüt ile irtibatları tespit edilen ve DEAŞ ile iltisaklı faaliyet yürüterek sosyal medya kanalları aracılığıyla örgütün propagandasını yaptıkları anlaşılan bazı kişilerin izini süren polis, operasyon kararı aldı.

EŞ ZAMANLI BASKINDA 11 GÖZALTI

Örgüt yanlısı kişilere yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel hareket timleri tarafından yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerdeki aramalarda zanlılara ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dâhil tüm teknolojik cihazlara el konuldu. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelileri sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen işlemler devam ediyor.